Slováci obsadili na Hlinka Gretzky Cup-e 6. miesto po prehre s USA 2:4

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali vo svojom poslednom zápase na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2022. V súboji o konečné 5. miesto podľahli v kanadskom Red Deere favorizovaným Američanom 2:4.

O 5. miesto na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2022 hráčov do 18 rokov:





USA - Slovensko 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)



Góly: 16. J. Connor (Gramer, Erdman), 19. Strathmann (Lacroix, Whitelaw), 24. Adams (L. St. Louis, Musty), 43. Sharp (Musty, Terrance) – 5. Eperješi (Maruna, Rohaľ), 46. Pekarčík (Pišoja). vylúčení: 6:7 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.



Zostava SR 18: S. Urban – J. Chromiak, Baran, Eperješi, Pišoja, S. Barcík, Petras, Ďurina – Molnár, Pobežal, Císar – Kurila, Jenčko, Kukumberg – Pekarčík, Dej, Sisík – Maruna, Párička, Rohaľ – Stahoň

Hlasy po zápase: /zdroj hockeyslovakia.sk/



Tibor Tartaľ, tréner SR: "Chceli sme odísť z turnaja víťazstvom v poslednom zápase. Takže sa nám ťažko odchádza. Mali sme mladý tím, smerom k MS sme dostali dobrú informáciu o tíme. Veľa hráčov malo prvý kontakt s medzinárodným hokejom a verím, že im to pomôže a že budeme silnejší. Chýbalo nám viac efektivity."



Juraj Pekarčík, strelec druhého gólu SR: "Bojovali sme, chceli sme vyhrať, ale nepodarilo sa nám to. Nepremenili sme veľa šancí, mali sme smolu. Bohužiaľ. Od prvého zápasu na turnaji sme sa zlepšovali, ale USA sme chceli zdolať."



Leo Eperješi, strelec prvého gólu SR: "Každý zápas sme chceli hrať, tak ako proti USA. V prvom prípravnom zápase sme prehrali 0:8, teraz sme boli viac zohratí. Trápilo nás však zakončenie a to počas celého turnaja."