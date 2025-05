Slováci odchádzajú z domu neskoro. Predbehla nás už len jedna krajina Únie

Na čele rebríčka je Chorvátsko, najskôr sa sťahujú severania

17.5.2025 (SITA.sk) - Mladí Slováci sa od rodičov osamostatňujú pomerne neskoro, tesne pred dovŕšením 31 rokov. Potvrdili to nové čísla Eurostatu za rok 2024. „Je to je druhý najvyšší vek spomedzi všetkých krajín Európskej únie ,“ skonštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Na prvom mieste sa nachádza Chorvátsko s vekom nad 31 rokov, v tesnom závese za Slovenskom sa nachádza Španielsko a Taliansko. Priemerný vek odchodu z domu v rámci krajín Európskej únie je asi 26 rokov.Na opačnej strane rebríčka sa nachádzajú severské krajiny, ako Fínsko a Dánsko s vekom okolo 21-22 rokov. Zaujímavosťou je, že takmer vo všetkých krajinách EÚ odchádzajú z domu neskôr muži než ženy. Priemerný vek v EÚ pre odchod chlapcov je 27 rokov, zatiaľ čo pri dievčatách je to 25 rokov. Na Slovensku odchádzajú muži z domu v priemere vo veku až 32 rokov, pri ženách je to necelých 30 rokov.Slovenským špecifikom je absencia nájomného bývania . Na Slovensku žije až 93 % ľudí vo vlastnej nehnuteľnosti, z toho asi dve tretiny sú nezaťažené hypotékou. Veľkosť trhu s nájomným bývaním je tak podľa analytika výrazne menšia než v iných západných krajinách.„Vysoké zastúpenie vlastníckeho bývania pozorujeme najmä v postkomunistických krajinách, čo môžeme pripísať pozostatku minulého režimu, kedy sa byty dostávali či mohli byť výhodné odkúpené,“ komentoval Horňák.To je podľa neho jednou z prekážok v osamostatňovaní sa, keďže vlastná nehnuteľnosť je častokrát jedinou cestou odchodu z rodného domova. Mladý človek tak musí aspoň niekoľko rokov pracovať na zabezpečenie stabilného príjmu, vytvorenie finančnej rezervy, či spolufinancovania k hypotéke.„Nájomné bývanie je pritom aj z ekonomického hľadiska prínosným riešením, dokáže zlepšovať tzv. alokáciu zdrojov a talentu v ekonomike - pravdepodobnosť sťahovania za lepšou či perspektívnejšou prácou je totiž pri vlastníctve nižšia,“ povedal analytik.Z pohľadu pracovných príležitostí je na Slovensku podľa jeho slov aktuálne priaznivá situácia. Miera nezamestnanosti v závere minulého roka dosahovala historicky nízke hodnoty, čo nájdeniu zamestnania praje. Samotné osamostnanenie však so sebou prináša okrem splátky hypotéky, či nájomného aj ďalšie dodatočné výdavky, napríklad za energie, či bežnú správu domácnosti.Neexistencia trhu s nájomným bývaním, vrátane štartovacích bytov, zvýšené ceny nehnuteľností, či ich všeobecný nedostatok predstavujú podľa Horňáka bariéry pre skoršie osamostatnenie mladých ľudí na Slovensku. Nepriamymi faktormi môže byť zlepšovanie kvality vzdelávania a zvyšovanie finančnej gramotnosti, čo prinesie na pracovný trh edukovanejších pracovníkov s potenciálom dosahovania vyššej mzdy.