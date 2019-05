Slováci odpichnú hokejový ošiaľ v piatok proti USA

Na archívnej snímke tréner Craig Ramsay. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zloženie skupín na MS 2019:



A-skupina (Košice): Kanada, USA, Fínsko, Nemecko, SLOVENSKO, Dánsko, Francúzsko, Veľká Británia



B-skupina (Bratislava): Švédsko, Rusko, Česko, Švajčiarsko, Nórsko, Lotyšsko, Rakúsko, Taliansko

Program hokejových MS na Slovensku:



Skupinová fáza:



10. mája - piatok



A-skupina /Košice/



16.15 Fínsko - Kanada



20.15 USA - SLOVENSKO



B-skupina /Bratislava/



16.15 Rusko - Nórsko



20.15 Česko - Švédsko





11. mája - sobota



A-skupina /Košice/



12.15 Dánsko - Francúzsko



16.15 Nemecko - Veľká Británia



20.15 SLOVENSKO - Fínsko



B-skupina /Bratislava/



12.15 Švajčiarsko - Taliansko



16.15 Lotyšsko - Rakúsko



20.15 Nórsko - Česko



12. mája - nedeľa



A-skupina /Košice/



12.15 USA - Francúzsko



16.15 Dánsko - Nemecko



20.15 Veľká Británia - Kanada



B-skupina /Bratislava/



12.15 Rusko - Rakúsko



16.15 Taliansko - Švédsko



20.15 Lotyšsko - Švajčiarsko



13. mája - pondelok



A-skupina /Košice/



16.15 USA - Fínsko



20.15 SLOVENSKO - Kanada



B-skupina /Bratislava/



16.15 Rusko - Česko



20.15 Nórsko - Švédsko



14. mája - utorok



A-skupina /Košice/



16.15 Veľká Británia - Dánsko



20.15 Nemecko - Francúzsko



B-skupina /Bratislava/



16.15 Taliansko - Lotyšsko



20.15 Švajčiarsko - Rakúsko



15. mája - streda



A-skupina /Košice/



16.15 USA - Veľká Británia



20.15 Nemecko - SLOVENSKO



B-skupina /Bratislava/



16.15 Švajčiarsko - Nórsko



20.15 Rusko - Taliansko



16. mája - štvrtok



A-skupina /Košice/



16.15 Kanada - Francúzsko



20.15 Fínsko - Dánsko



B-skupina /Bratislava/



16.15 Švédsko - Rakúsko



20.15 Česko - Lotyšsko



17. mája - piatok



A-skupina /Košice/



16.15 Francúzsko - SLOVENSKO



20.15 Fínsko - Veľká Británia



B-skupina /Bratislava/



16.15 Rakúsko - Nórsko



20.15 Česko - Taliansko



18. mája - sobota



A-skupina /Košice/



12.15 Dánsko - USA



16.15 Kanada - Nemecko



20.15 Veľká Británia - SLOVENSKO



B-skupina /Bratislava/



12.15 Lotyšsko - Rusko



16.15 Taliansko - Nórsko



20.15 Švédsko - Švajčiarsko



19. mája - nedeľa



A-skupina /Košice/



16.15 Nemecko - USA



20.15 Francúzsko - Fínsko



B-skupina /Bratislava/



16.15 Rakúsko - Česko



20.15 Švajčiarsko - Rusko



20. mája - pondelok



A-skupina /Košice/



16.15 Francúzsko - Veľká Británia



20.15 Kanada - Dánsko



B-skupina /Bratislava/



16.15 Švédsko - Lotyšsko



20.15 Rakúsko - Taliansko



21. mája - utorok



A-skupina /Košice/



12.15 Fínsko - Nemecko



16.15 SLOVENSKO - Dánsko



20.15 Kanada - USA



B-skupina /Bratislava/



12.15 Česko - Švajčiarsko



16.15 Nórsko - Lotyšsko



20.15 Švédsko - Rusko



22. mája - streda



voľný deň



23. mája - štvrtok



štvrťfinále



16.15/16.15/20.15/20.15



(Bratislava/Košice)



24. mája - piatok



voľný deň + Kongres IIHF



25. mája - sobota



semifinále



15.15/19.15



(Bratislava)



26. mája - nedeľa



15.45 zápas o bronz



20.15 finále



(Bratislava)



Bratislava 8. mája (TASR) - Druhý májový piatok je deň, v ktorom vypukne každoročný hokejový ošiaľ. Športová eufória zavládne vo viacerých účastníckych krajinách MS, no najmä v usporiadateľskom Slovensku. To hostí elitnú kategóriu štvrtýkrát, po druhý raz v ére samostatnosti. V roku 1959 zorganizovali svetový šampionát Bratislava spolu s Prahou a Ostravou, v roku 1992 Bratislava s Prahou a pred ôsmimi rokmi hlavné mesto SR spoločne s Košicami.Tento rok obe mestá opäť privítajú hokejový sviatok s tým rozdielom, že domáci tím základnú skupinu odohrá v metropole východu. Organizátori sa ho rozhodli poslať do menšej Steel arény, aby zaplnili obe haly, v Bratislave sa majú o vysokú návštevnosť postarať fanúšikovia zo susedných krajín Česka a Rakúska a očakáva sa aj príchod väčšieho počtu priaznivcov z Ruska, Lotyšska či Švédska.V Košiciach si domáci fanúšikovia prídu na svoje 10. mája o 20.15 h, keď Slováci v úvodnom súboji v A-skupine narazia na hviezdami nabitý tím USA. Domáci priaznivci veria, že ich miláčikovia sa po šiestich rokoch prebojujú do vyraďovacej fázy a zahrajú si na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v hlavnom meste.Na svetovom šampionáte 2011 mužstvo pod vedením Glena Hanlona s takmer všetkými esami z NHL prekvapujúco nepostúpilo do štvrťfinále a obsadilo až 10. priečku. Či budú MS 2019 pre slovenskú verejnosť pamätné, to záleží od výkonov výberu, ktorý druhýkrát na MS povedie Kanaďan Craig Ramsay. Vlani v Dánsku pri jeho premiére skončil národný tím deviaty, keď v skupine skončil na nepostupovom piatom mieste. Slováci odohrajú tento rok prvých sedem zápasov v košickej A-skupine a či budú hrať na MS aj ôsmy, to je základnou tajničkou fanúšikov a zároveň cieľovou platformou samotných hráčov už niekoľko rokov. Z 8-člennej skupiny postupujú do štvrťfinále prvé štyri tímy, z nich veľmi silný "papier" predpokladá úspech Kanady, USA a Fínska. Súpermi Slovákov o štvrtú miestenku by podľa teoretických vízií mali byť obhajcovia striebra zo ZOH 2018 v Pjongčangu Nemci, Dáni a Francúzi, podceniť však nemožno ani Veľkú Britániu, ktorá si postup medzi svetovú elitu vybojovala po 25 rokoch úspechom na vlaňajšom turnaji A-skupiny I. divízie MS v Budapešti. Kým vlani Slovákom ako organizátorom MS 2019 zostup nehrozil, tento rok už teoreticky vypadnúť môžu.Päť zo siedmich zápasov v skupine odohrajú Slováci vo večernom čase. Po úvodnom dueli s obhajcami bronzu USA ich čaká o deň neskôr ďalší silný súper z Fínska. Po voľnej nedeli zavŕšia náročný rozbeh s favoritmi v pondelok opäť o 20.15 h súbojom s Kanadou. Potom ich čakajú duely s mužstvami, ktoré veľa povedia o tom, či budú hrať Ramsayho zverenci o postup. V stredu 15. mája sa stretnú s Nemcami (20.15), po dni voľna nastúpia v popoludňajšom čase proti Francúzom. Šiestym súperom SR bude v sobotu 18. mája o 20.15 nováčik z Veľkej Británie, po ktorom nasledujú dva dni voľna a záverečný skupinový zápas s Dánskom (16.15).