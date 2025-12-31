|
Streda 31.12.2025
Meniny má Silvester
Denník - Správy
Prílohy
Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
Mobilná verzia
31. decembra 2025
Slováci označujú rok 2025 za najhorší od pandémie, nespokojní sú s ekonomickou aj politickou situáciou
Tagy: Prieskum
Väčšina obyvateľov Slovenska vníma končiaci sa rok 2025 negatívne a označuje ho za najhorší od skončenia pandemického obdobia. Spájajú si ho predovšetkým s pocitom pokračujúceho poklesu, najmä pre rastúce ...
31.12.2025 (SITA.sk) - Väčšina obyvateľov Slovenska vníma končiaci sa rok 2025 negatívne a označuje ho za najhorší od skončenia pandemického obdobia. Spájajú si ho predovšetkým s pocitom pokračujúceho poklesu, najmä pre rastúce obavy zo zhoršujúcej sa ekonomickej a politickej situácie na Slovensku. Vyplýva to z výsledkov 9. ročníka pravidelného prieskumu spokojnosti s uplynulým rokom, ktorý v decembri 2025 realizovala agentúra Go4insight.
Len pätina Slovákov (20 percent) uviedla, že rok 2025 dopadol lepšie, než očakávali na jeho začiatku. Viac než tretina populácie (34 percent) naopak hodnotí uplynulý rok ako horší, než predpokladala. Ide o prehlbujúci sa trend negatívneho hodnotenia z minulého roka. Približne 46 percent respondentov uviedlo, že rok prebehol približne podľa očakávaní, bez výrazných pozitívnych či negatívnych zvratov.
Podľa prieskumu Slováci vnímajú rok 2025 ako najslabší od rokov 2020 až 2022, ktoré boli poznačené pandémiou ochorenia COVID-19. Obyvatelia vstupovali do roka s nádejou na stabilizáciu po energetickej kríze a vysokej inflácii, no tieto očakávania sa podľa výsledkov nenaplnili.
Výrazné rozdiely sa ukázali medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva. Najpozitívnejšie hodnotia rok mladí ľudia do 24 rokov, z ktorých približne tretina uviedla, že rok dopadol lepšie, než očakávali. Naopak, najkritickejší sú seniori nad 60 rokov.
Až 43 percent z nich považuje rok 2025 za horší, než predpokladali. Regionálne rozdiely ukazujú, že najnegatívnejšie hodnotenia prevládajú na východnom Slovensku, kde takmer 40 percent obyvateľov označilo rok za horší, než očakávali. Najpozitívnejšie hodnotenia zaznamenal Bratislavský kraj.
Ako hlavný dôvod nespokojnosti respondenti uvádzali zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu na Slovensku (54 percent). Nasledovala politická situácia, ktorú za problém označila polovica opýtaných. Takmer 49 percent respondentov uviedlo aj zhoršenie vlastnej finančnej situácie alebo situácie svojich blízkych.
Negatívnu spoločenskú atmosféru spomenulo 39 percent Slovákov a politickú situáciu v Európe a vo svete 29 percent opýtaných. V porovnaní s rokom 2024 sa podiel nespokojných respondentov zvýšil najmä v oblasti vnímania ekonomickej situácie a domácej politiky.
Naopak, tí, ktorí hodnotili rok 2025 pozitívne, spájali svoju spokojnosť takmer výlučne so súkromným životom. Najčastejšie uvádzali zlepšenie vlastnej finančnej situácie alebo situácie blízkych (39 percent), lepšie rodinné vzťahy (37 percent) a osobný rast či nové skúsenosti (35 percent). Približne tretina pozitívne hodnotiacich spomenula aj pracovné úspechy alebo kariérny posun.
Prieskum realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov vo veku 15 až 79 rokov. Zber dát prebiehal v decembri 2025 kombináciou osobného a online dopytovania.
Zdroj: SITA.sk - Slováci označujú rok 2025 za najhorší od pandémie, nespokojní sú s ekonomickou aj politickou situáciou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Prieskum
