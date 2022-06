Slováci plánujú cestovanie do zahraničia, záujem o pobyty vo Vysokých Tatrách je nižší

Menšina plánuje vopred

Slováci plánujú cesty do zahraničia

5.6.2022 (Webnoviny.sk) - Záujem o rezervácie a pobyty vo Vysokých Tatrách na letnú sezónu je zatiaľ podľa aktuálneho prieskumu medzi ubytovateľmi v porovnaní s minulými rokmi nižší.Tvrdí to výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková , podľa ktorej aj naďalej pokračuje trend rozhodovania sa a rezervovania pobytov na poslednú chvíľu.Ako ďalej uviedla pre agentúru SITA, aj v súčasnom medzisezónnom období je cítiť, že ľudia sa pre pobyty rozhodujú štatisticky uprostred týždňa, iba menšina plánuje vopred.Momentálne bývajú ubytovacie zariadenia počas pracovných dní poloprázdne, zapĺňajú sa počas víkendov. Záujem o letné pobyty je zatiaľ podľa vyjadrenia Blaškovej nižší v porovnaní s rokmi 2020 a 2021, keďže sezóna bola aj napriek pandémii otvorená po oba roky.„Najväčší boom domáceho turizmu bol v roku 2020, keď vládol veľký faktor strachu z cestovania do zahraničia. V roku 2021 už bolo zahraničie dostupnejšie, ale letná sezóna bola napriek tomu dobrá, hoci na jej konci bola bilancia mínusová, pretože sme vôbec nemali zahraničných turistov,“ zhrnula výkonná riaditeľka miestnej OOCR.Letnú sezónu a pobyty si podľa Blaškovej plánujú vopred najmä zahraniční turisti. „Zdá sa, že Slováci plánujú cestovať do zahraničia, respektíve z prieskumu tiež vyplýva, že, v úvodzovkách, vyčkávajú kvôli cenám pohonných hmôt, zdražovaniu pobytov a podobne,“ poznamenala.