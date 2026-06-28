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28. júna 2026
Slováci plánujú plnohodnotne vyčerpať dovolenku, napriek tomu každý piaty zamestnanec pracuje aj počas voľna
V prieskume totiž 22 % respondentov priznalo, že pracujú aj počas dovolenky. Niektorí zamestnanci sa venujú pracovným povinnostiam aj počas dovolenky. Časť z nich to robí dobrovoľne, od iných to ...
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28.6.2026 (SITA.sk) - V prieskume totiž 22 % respondentov priznalo, že pracujú aj počas dovolenky.
Niektorí zamestnanci sa venujú pracovným povinnostiam aj počas dovolenky. Časť z nich to robí dobrovoľne, od iných to vyžaduje nadriadený. Vyplynulo to z prieskumu portálu Platy.sk, ktorý sa uskutočnil od 15. mája do 8. júna na vzorke 2 429 zamestnancov. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia, ktorá portál prevádzkuje.
Leto využívajú zamestnanci na čerpanie dovolenky, no nie všetci si počas voľna od práce aj skutočne oddýchnu. V prieskume totiž 22 % respondentov priznalo, že pracujú aj počas dovolenky. Počas voľna vôbec nepracuje a odmieta sa venovať pracovným povinnostiam 40 % opýtaných.
Vyše tretina zamestnancov uviedla, že pracuje výnimočne, ak ich kolegovia kontaktujú s niečím urgentným. Od práce sa počas dovolenky vedia úplne odpojiť najmä ľudia s nízkymi mzdami, polovica z nich vtedy vôbec nepracuje.
Podľa zistení platového portálu to súvisí najmä s povahou ich práce, keďže nižšie mzdy sú často v odvetviach, kde väčšina pozícií vyžaduje osobnú prítomnosť na pracovisku a nedajú sa vykonávať na diaľku.
Prieskum ukázal, že zamestnanci sa najčastejšie venujú práci aj počas dovolenky pre pocit alebo skutočnosť, že bez nich by práca stála, čo nechcú. Potvrdila to štvrtina z tých, ktorí cez voľné dni pracujú. Podobne veľká skupina argumentuje, že hoci to od nich nikto z firmy nevyžaduje, chcú mať prehľad, čo sa deje.
Od 18 % respondentov prácu aj počas dovolenky očakávajú nadriadení. U tých, ktorí aj počas voľna pracujú pravidelne každý deň, je najčastejším dôvodom práve to, že to vyžaduje ich nadriadený.
Platový portál zistil, že s čerpaní dovolenky zamestnanci neváhajú, väčšina plánuje využiť všetky alebo takmer všetky dovolenkové dni. Oddych počas roka je dôležitý pre dobré psychické zdravie, zachovanie rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom a tiež pre udržanie dobrého výkonu.
Podľa prieskumu si väčšina opýtaných na dovolenke aj naozaj oddýchne. Intenzita pracovného nasadenia počas voľna však ovplyvňuje úroveň oddychu. Najviac si cez dovolenku oddýchnu tí, ktorí počas nej vôbec nepracujú.
Spomedzi zamestnancov, ktorí uviedli, že si počas dovolenky určite oddýchnu, takmer 60 % úplne odmieta riešiť prácu a ďalšia tretina sa jej venuje iba v urgentných situáciách. Medzi tými, ktorí si vôbec neoddýchnu, najväčšia časť uviedla, že ich dovolenkové dni sa od tých pracovných veľmi nelíšia.
Zdroj: SITA.sk - Slováci plánujú plnohodnotne vyčerpať dovolenku, napriek tomu každý piaty zamestnanec pracuje aj počas voľna © SITA Všetky práva vyhradené.
Niektorí zamestnanci sa venujú pracovným povinnostiam aj počas dovolenky. Časť z nich to robí dobrovoľne, od iných to vyžaduje nadriadený. Vyplynulo to z prieskumu portálu Platy.sk, ktorý sa uskutočnil od 15. mája do 8. júna na vzorke 2 429 zamestnancov. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia, ktorá portál prevádzkuje.
Leto využívajú zamestnanci na čerpanie dovolenky, no nie všetci si počas voľna od práce aj skutočne oddýchnu. V prieskume totiž 22 % respondentov priznalo, že pracujú aj počas dovolenky. Počas voľna vôbec nepracuje a odmieta sa venovať pracovným povinnostiam 40 % opýtaných.
Práca počas dovolenky?
Vyše tretina zamestnancov uviedla, že pracuje výnimočne, ak ich kolegovia kontaktujú s niečím urgentným. Od práce sa počas dovolenky vedia úplne odpojiť najmä ľudia s nízkymi mzdami, polovica z nich vtedy vôbec nepracuje.
Podľa zistení platového portálu to súvisí najmä s povahou ich práce, keďže nižšie mzdy sú často v odvetviach, kde väčšina pozícií vyžaduje osobnú prítomnosť na pracovisku a nedajú sa vykonávať na diaľku.
Prieskum ukázal, že zamestnanci sa najčastejšie venujú práci aj počas dovolenky pre pocit alebo skutočnosť, že bez nich by práca stála, čo nechcú. Potvrdila to štvrtina z tých, ktorí cez voľné dni pracujú. Podobne veľká skupina argumentuje, že hoci to od nich nikto z firmy nevyžaduje, chcú mať prehľad, čo sa deje.
Čerpanie dovolenky
Od 18 % respondentov prácu aj počas dovolenky očakávajú nadriadení. U tých, ktorí aj počas voľna pracujú pravidelne každý deň, je najčastejším dôvodom práve to, že to vyžaduje ich nadriadený.
Platový portál zistil, že s čerpaní dovolenky zamestnanci neváhajú, väčšina plánuje využiť všetky alebo takmer všetky dovolenkové dni. Oddych počas roka je dôležitý pre dobré psychické zdravie, zachovanie rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom a tiež pre udržanie dobrého výkonu.
Urgentné situácie
Podľa prieskumu si väčšina opýtaných na dovolenke aj naozaj oddýchne. Intenzita pracovného nasadenia počas voľna však ovplyvňuje úroveň oddychu. Najviac si cez dovolenku oddýchnu tí, ktorí počas nej vôbec nepracujú.
Spomedzi zamestnancov, ktorí uviedli, že si počas dovolenky určite oddýchnu, takmer 60 % úplne odmieta riešiť prácu a ďalšia tretina sa jej venuje iba v urgentných situáciách. Medzi tými, ktorí si vôbec neoddýchnu, najväčšia časť uviedla, že ich dovolenkové dni sa od tých pracovných veľmi nelíšia.
Zdroj: SITA.sk - Slováci plánujú plnohodnotne vyčerpať dovolenku, napriek tomu každý piaty zamestnanec pracuje aj počas voľna © SITA Všetky práva vyhradené.
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