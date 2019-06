Slováci platia v rámci V4 za potraviny aj naďalej najviac

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (TASR) - Slovensko malo vlani ôsme najlacnejšie potraviny v EÚ. V rámci V4 za potraviny ale platia Slováci aj naďalej najviac. Uviedla to v analýze analytička Slovenského farmárskeho družstva (SFD) Eva Sadovská.spresnila.Najdrahšie potraviny v rámci celej EÚ majú podľa nej Dáni. V tejto severskej ekonomike totiž obyvateľov vyjde ten istý nákup potravín o vyše 40 % drahšie ako na Slovensku.priblížila Sadovská.poznamenala.V prípade Českej republiky sa vlani najväčší cenový rozdiel podľa nej evidoval v kategórii ovocia a zeleniny, nakoľko tieto zdravé potraviny boli u českých susedov lacnejšie ako v SR v priemere o takmer pätinu. V Maďarsku boli zase lacnejšie ako na Slovensku napríklad ryby, a to takmer o 15 %, chlieb a pečivo, ale i ovocie a zelenina, o 12 až 13 %. V Poľsku boli ceny najnižšie oproti slovenským v prípade rýb, a to o vyše tretinu.doplnila.Pitný režim je na Slovensku podľa Sadovskej drahší ako vo väčšine krajín EÚ. V EÚ či eurozóne ako takej nás totiž nealkoholické nápoje vyjdú o 9,0 % či 8,9 % menej ako u nás. Najdrahšie je nealko v Írsku, a to o takmer štvrtinu v porovnaní so SR. Naopak, najlacnejšie nealkoholické nápoje evidujú v Rumunsku (o tretinu nižšie v porovnaní so SR) a v Poľsku (o štvrtinu nižšie v porovnaní so SR).podčiarkla.Dodala, že najdrahší alkohol majú vo Fínsku a Írsku, kde zaň zaplatia obyvatelia v priemere raz toľko ako u nás. Naopak, v najlacnejších krajinách ako Bulharsko a Rumunsko zaň zaplatia spotrebitelia o približne 18 % menej ako na Slovensku.uzavrela Sadovská.