Slováci podľa prieskumu ostávajú verní svojim osvedčeným spoločnostiam

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. apríla (TASR) - Slováci vo všeobecnosti ostávajú dlhodobo verní svojim osvedčeným spoločnostiam, či už ide o finančné domy, mobilných operátorov, poisťovne alebo poskytovateľov energií. Osem z desiatich Slovákov má za uplynulé dva roky ten istý bežný účet v banke, rovnaké životné poistenie, mobilného operátora aj poskytovateľa televízie. Vyplýva to z prieskumu pre spoločnosť Home Credit.Dodávateľa plynu alebo elektriny či poskytovateľa nebankovej pôžičky za uplynulých 24 mesiacoch menil len jeden z desiatich. O niečo viac je takých, ktorí zmenili poisťovňu svojho auta. No i tu ostali za dva roky pri tej istej spoločnosti dve tretiny ľudí. Takmer 40 % Slovákov má viac ako 10 rokov účet v tej istej banke. Za desať rokov nemenilo mobilného operátora 45 % ľudí a tretina má za toto obdobie stále to isté poistenie domácnosti.Kľúčovým faktorom, prečo Slováci ostávajú verní tej istej firme, je podľa ich vyjadrení výhodná cena produktu, ktorý im poskytuje.približuje výsledky prieskumu analytik trhu Jaroslav Ondrušek zo spoločnosti Home Credit.To, že Slováci často nemenia poskytovateľov služieb, ešte neznamená, že sú s nimi bez výhrad spokojní. Prieskum totiž odhalil, že štyria z desiatich za uplynulé dva roky uvažovali o odchode ku konkurencii. Najčastejším dôvodom, ktoré ich k tomu viedli, boli drahé produkty a privysoké poplatky. Podľa analytika je to samozrejmé, pretože väčšina ľudí sa snaží ušetriť a nechce sa im zbytočne preplácať predražené služby. Čo je však prekvapujúce, mnohí uviedli, že o zmene spoločnosti uvažovali aj preto, že u tej súčasnej sa cítia len ako obyčajná položka, o ktorú sa daná firma patrične nezaujíma. Najviac sa to prejavilo v prípade poskytovateľov životného poistenia. Napríklad v prípade dodávateľov televízneho signálu zase najviac ľudí videlo problém v malej pružnosti poskytovaných služieb. U predajcov plynu zase najviac opýtaných spomínalo nepríjemné správanie sa úradníkov.Ďalším, veľmi častým dôvodom, prečo ľudia nakoniec nezmenili dodávateľa služieb, bola vylepšená ponuka od toho pôvodného. Pod hrozbou odchodu si takto najčastejšie polepšili klienti mobilných operátorov a poskytovateľov televízie a internetu. Bolo ich viac ako tridsať percent.