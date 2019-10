Slováci postúpili suverénne, dnes sa hralo len o prvé miesto

Slovenský vodný pólista Juraj Zaťovič (vľavo) blokuje strelu Francúza Urosa Kalinica (druhý sprava) v zápase Slovensko - Francúzsko počas posledného dňa kvalifikačného turnaja na ME 2020 mužov, 13. októbra 2019 v Novákoch. Foto: TASR Foto: TASR

Konečná tabuľka kvalifikačnej B-skupiny:



1. SLOVENSKO 3 3 0 0 44:15 9*



2. Francúzsko 3 2 0 1 48:20 6*



3. Bielorusko 3 1 0 2 20:48 3



4. Ukrajina 3 0 0 3 17:46 0







*-postup na ME 2020

Nováky 13. októbra (TASR) - Suverénnym víťazstvom na domácom turnaji sa vodní pólisti Slovenska kvalifikovali na ME 2020. Presvedčivým skóre zdolali Bielorusko aj Ukrajinu a v zápase o prvé miesto v skupine si poradili aj s Francúzskom. Podľa viceprezidenta Slovenskej plaveckej federácie pre vodné pólo Štefana Šmihuľu odrážali výsledky odhodlanie slovenského tímu.Domáci výber si ako organizátor kvalifikačnej B-skupiny mohol zvoliť poradie súperov. Bielorusov zdolal 19:4 a keď si jednoznačne poradil aj s Ukrajinou, bol jeho postup na ME spečatený.uviedol Šmihuľa pre TASR.Keďže so spomínanými tímami si suverénne poradili aj Francúzi, bol nedeľný zápas Slovenska s "galským kohútom" stretnutím o prvú priečku v skupine.Domáci reprezentanti si poradili aj s treťou prekážkou a v postupovej eufórii vyhrali 9:6, pričom rozhodujúci náskok si po vyrovnanom prvom polčase vytvorili v tretej štvrtine.poznamenal Šmihuľa. Žreb ME je na programe v utorok 22. októbra od 17:45 v Budapešti.