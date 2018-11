Slováci potrebujú v Prahe víťazstvo, Hapal avizuje ofenzívny prejav

Na snímke vľavo Miroslav Stoch (Slovensko) a vpravo Taras Stepanenko (Ukrajina) počas futbalového stretnutia Ligy národov. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

1. skupina B-divízie Ligy národov (pondelok 19. novembra o 20.45 h, Praha)



Česko - SLOVENSKO /rozhodcovia: Hernandez - Sobrino, Cabanero (všetci Šp.)/



predpokladaná zostava SR: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hancko - Kucka, Greguš - Rusnák, Hamšík, Mak - Zreľák







tabuľka:



1. Ukrajina 4 3 0 1 5:5 9 - istý postup do A-divízie



2. Česko 3 1 0 2 3:4 3



3. SLOVENSKO 3 1 0 2 5:4 3







vyslaný redaktor TASR Lukáš Gálik

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. novembra (TASR) - Vďaka víťazstvu 4:1 nad Ukrajinou sa slovenskí futbalisti dostali do výhodnejšej pozície pred záverečným vystúpením v 1. skupine B-divízie Ligy národov na pôde Česka. V prípade prehry s Ukrajinou by totiž zverenci Pavla Hapala museli v pondelok v Prahe vyhrať s podmienkou strelenia minimálne dvoch gólov, takto im nad postfederálnym rivalom bude stačiť aj hocijaké najtesnejšie víťazstvo (aj 1:0) na to, aby sa odlepili z poslednej priečky tabuľky a na úkor Čechov sa zachránili v B-divízii.Pri rovnosti bodov rozhodujú vzájomné zápasy a keďže v tom prvom v Trnave sa v októbri tešili z víťazstva 2:1 Česi, slovenským futbalistom remíza vstačiť nebude. A to aj s ohľadom na nasadenie pri žrebe kvalifikácie EURO 2020, ktorý sa uskutoční 2. decembra v Dubline.uviedol Hapal. Proti Ukrajine nedohral pre zranenie stredopoliar Juraj Kucka, zdravotné problémy hlásili aj ďalší hráči - Peter Pekarík, Dávid Hancko a Adam Zreľák. Času do pražského šlágra je málo, ale kouč Slovenska je presvedčený, že bude mať k dispozícii kompletný káder.Pre 49-ročného rodáka z Kroměříža bude mať zápas v jeho domovine špecifický náboj.prízvukuje.Taktiež pre niektorých jeho zverencov bude súboj s Českom mimoriadny. Jedným z nich je navrátilec do národného tímu Miroslav Stoch, ktorý žiari v pražskej Slavii a s deviatimi gólmi je druhý najlepší strelec najvyššej českej súťaže.myslí si Stoch. Peter Pekarík očakáva vyrovnaný priebeh.Čechom stačí bod na udržanie druhého miesta, hra na remízu však býva zradná a zvykne sa vypomstiť.citoval web Českej futbalovej asociácie (FAČR) stredopoliara Davida Pavelku. Brankár Tomáš Vaclík uznal silu slovenského tímu:Tréner Jaroslav Šilhavý debutoval vo funkcii práve minulý mesiac v súboji so Slovenskom, na ktoré ušil víťaznú taktiku. Následne Česi prehrali 0:1 na Ukrajine, ale štvrtkové víťazstvo 1:0 v príprave nad Poľskom značí, že sa vybrali dobrým smerom.vyhlásil Šilhavý.Zápas Česko - Slovensko má úvodný výkop v pondelok 19. novembra o 20.45 h na štadióne Slavie v Prahe, ktorý má kapacitu 21.000 miest. Povedú ho rozhodcovia zo Španielska na čele s hlavným Alejandrom Hernandezom, v priamom prenose odvysiela stretnutie RTVS na Jednotke. Pôjde o dvanásty vzájomný duel, bilancia je naklonená na stranu Česka, ktoré šesťkrát vyhralo, dvakrát sa zrodila remíza a trikrát uspeli Slováci.