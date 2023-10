Slováci pre chorobu čerpajú nemocenské dávky menej ako vlani, negatívnym lídrom je aj naďalej okres Sobrance

Porovnanie krajov

Výrazné rozdiely medzi okresmi





Priemerná dočasná PN vychádza z podielu práceneschopných osôb voči celkovému počtu nemocensky poistených ľudí v danom období. Priemerné percento dočasnej pracovnej neschopnosti vyjadruje podiel kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti na celkovom kalendárnom fonde v sledovanom období.





29.10.2023 (SITA.sk) - Priemerná dočasná práceneschopnosť (PN) na Slovensku v septembri tohto roka dosiahla 3,14 %. Oproti augustu síce stúpla o 0,09 percentuálneho bodu, medziročne to však bolo menej o 0,33 percentuálneho bodu.Priemerná dočasná PN bola pritom počas januára až septembra tohto roka v každom mesiaci nižšia ako v rovnakom mesiaci vlaňajška. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa Medzi mierou dočasnej PN v jednotlivých krajoch sú výrazné rozdiely. Kým v Bratislavskom kraji bolo v septembri dočasne práceneschopných 1,80 % nemocensky poistených osôb, v Prešovskom kraji priemerná dočasná PN predstavovala 3,95 %.Druhú najnižšiu dočasnú PN po Bratislavskom kraji vykázal Banskobystrický kraj, a to 2,83 %. Nasleduje Nitriansky kraj, kde priemerná dočasná PN dosiahla 3,24 % a Trnavský kraj s priemernou dočasnou PN 3,40 %. Naopak, druhú najvyššiu priemernú dočasnú PN za september po Prešovskom kraji zaevidoval Žilinský kraj, a to 3,72 %, za ním nasleduje Trenčiansky kraj s 3,59 % a Košický s priemernou dočasnou PN na úrovni 4,21 %.Ešte výraznejšie rozdiely sú medzi okresmi. Najnižšiu priemernú dočasnú PN za minulý mesiac vykázal okres Bratislava I, a to 1,23 %. Nasleduje okres Bratislava III s priemernou dočasnou PN na úrovni 1,47 % a okres Bratislava IV, kde tento ukazovateľ v septembri dosiahol 1,64 %.Naopak, najvyššiu priemernú dočasnú PN vykázal v minulom mesiaci okres Sobrance, na úrovni 5,59 %, čo je 4,5-násobne viac ako v okrese Bratislava I. Okres Sobrance sa pritom ujal negatívneho líderstva v máji tohto roka a odvtedy prvú priečku vo výške priemernej dočasnej PN neopustil.