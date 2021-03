Slováci pred MS v hokeji 2021 odohrajú osem zápasov, v Lotyšsku ich čaká izolácia

Pred šampionátom pôjdu do samoizolácie

Všetky tímy v jednom hoteli

30.3.2021 (Webnoviny.sk) - Osem zápasov odohrajú hokejoví reprezentanti Slovenska v príprave pred vrcholom sezóny - majstrovstvami sveta v Lotyšsku (21. mája - 6. júna). Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan informoval, že súpermi Slovákov v prípravnom období budú tímy Lotyšska, Nemecka, Rakúska a Česka."Prvý tréningový tábor bude päťdňový v Piešťanoch od 6. apríla. Bude to dobrovoľný tábor pre asi 10 hráčov, ktorí už skončili sezónu vo svojich kluboch. Oficiálna príprava na MS by sa mala začať 11-dňovým blokom, počas ktorého odohráme 20. a 21. apríla v Piešťanoch dva zápasy proti Lotyšom. Bude to náhrada za februárový Kaufland Cup, ktorý sa tento rok neuskutočnil," povedal Miroslav Šatan.Súčasťou ďalšej časti prípravy Slovákov budú dva zápasy proti Nemecku (24. a 25. 4.) a po krátkej pauze sa dajú reprezentanti SR dokopy na záverečný 10-dňový blok tréningov. Jeho súčasťou budú aj dva zápasy s Rakúskom (1. a 2. 5.) a v Prahe proti Česku (6. a 7. 5.). Potom už mužstvo Craiga Ramsayho naberie smer majstrovstvá sveta v lotyšskej Rige."Musíme tam odísť týždeň dopredu, najneskôr 16. mája, lebo potom musíme stráviť niekoľko dní na izbách v samoizolácii. Čaká nás procedúra testovaní a samotestovaní a až potom sa môžeme zapojiť do svetového šampionátu," doplnil šéf SZĽH.Slovenskí hokejoví reprezentanti vstúpia do tohtoročných majstrovstiev sveta 21. mája proti Bielorusom. Po dni voľna potom v priebehu dvoch dní nastúpia proti mužstvám Veľkej Británie a Ruska. Po dueli proti "zbornej" čaká na tím trénera Craiga Ramsayho dvojdňová prestávka a po nej konfrontácia so Švajčiarmi. Po ďalšom voľnom dni prídu na rad zápasy proti Dánom a Švédom, účinkovanie v základnej A-skupine zakončia Slováci stretnutím s Čechmi (1.6.).Pôvodne mal hokejový šampionát spoluorganizovať aj bieloruský Minsk, ale Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) mu toto právo odobrala pre obavy z bezpečnosti účastníkov a tiež na nátlak viacerých partnerov. Rada IIHF v úvode februára rozhodla o usporiadaní všetkých zápasov nasledujúceho turnaja v Lotyšsku. Pôvodne do úvahy ako náhrada za Minsk prichádzala aj Bratislava, ale funkcionári IIHF dali napokon prednosť konaniu šampionátu v jednom dejisku.Základná A-skupina turnaja sa odohrá v Olympijskom športovom centre, ktoré bude hostiť aj dva štvrťfinálové súboje. Dejiskom B-skupiny bude Riga Arena. Štadiónik Daugava s dvoma plochami, ktorý aktuálne rekonštruujú, bude slúžiť na tréningy pre účastníkov turnaja. Všetkých 16 národných tímov bude ubytovaných v jednom hoteli. Keďže v roku 2020 sa MS neuskutočnili, zlato v Rige budú obhajovať Fíni, svetoví šampióni z Bratislavy 2019.