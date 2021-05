Slováci preferujú flexibilitu pracovného času, ale dôležitá je pre nich aj výška základnej mzdy

Muži sú viac technicky orientovaní

Práca z domu nie je až tak atraktívna

9.5.2021 (Webnoviny.sk) - Flexibilita pracovného času, možnosť si ho plánovať a riadiť a výška základného platu sú dva najdôležitejšie faktory pre výber vyhovujúcej práce i dlhodobú spokojnosť zamestnancov na Slovensku v rôznych vekových skupinách.Vyplýva to z prieskumu PwC Workforce Study 2020, ktorý sa uskutočnil v septembri 2020 až januári 2021 na vzorke viac ako 50-tisíc respondentov v 11 krajinách. Na Slovensku sa do prieskumu zapojilo 1 806 zamestnancov a študentov zo všetkých regiónov, pričom najväčšie zastúpenie mal Bratislavský kraj.Zamestnanci na Slovensku a v Maďarsku bez ohľadu na vek preferujú najmä možnosť mať pod kontrolou svoj pracovný čas, jeho stabilitu a predvídateľnosť, ktorá im umožňuje zabezpečiť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom v dlhodobom horizonte.Až 95 percent respondentov uviedlo flexibilitu pracovného času medzi prvými piatimi najdôležitejšími kritériami z celkových 55. Na druhej strane rebríčka medzi najmenej významnými preferenciami sa nachádza diverzita a inklúzia spoločne so sociálne prospešnými a dobrovoľníckymi aktivitami. Tieto dve kritériá majú minimálny vplyv na spokojnosť všetkých vekových skupín na Slovensku.Základné preferencie mužov a žien sa od seba výrazne neodlišujú. Flexibilita pracovného času, výška základného platu a povýšenie na základe výkonu a jasne stanovených pravidiel sú prioritou bez ohľadu na pohlavie. Výsledky prieskumu, naopak, potvrdzujú stereotyp, že muži sú viac technicky orientovaní ako ženy.Mužská časť populácie je viac zameraná na technológie, ich dostupnosť a tým aj rozvoj technických a digitálnych zručností. Pre ženy je dostupnosť najnovších technológií v práci druhoradá. Medzi prioritami žien sa nachádzajú vzťahy s priamym nadriadeným a kolegami, dôvera v rámci tímu, otvorená a úprimná komunikácia.Výška základného platu je podľa výsledkov prieskumu na Slovensku stále rozhodujúce kritérium. Výrazne väčší dôraz na plat je vyšší v krajoch a mestách mimo Bratislavy.Naopak, možnosť práce z domu ako pracovná preferencia je v regiónoch mimo Bratislavy umiestnená nižšie, na čo má vplyv i povaha práce, ktorú ľudia v regiónoch vykonávajú. Na Slovensku stále prevažujú výrobné spoločnosti, kde je prítomnosť zamestnancov v práci pre jej výkon nevyhnutná.