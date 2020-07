Slováci prehodnotili svoje plány na leto, podľa prieskumu chcú dve tretiny ľudí oddychovať doma

Preferovanou destináciou je Slovensko

Turistika a výlety do hôr vyhrávajú

Zodpovedný prístup k financovaniu dovoleniek

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Na tohtoročnú letnú dovolenku chce ísť takmer 40 percent opýtaných obyvateľov Slovenska, z toho dve tretiny uprednostňujú pobyt v rodnej krajine (26 % všetkých oslovených).Pod vplyvom pandémie koronavírusu a napriek postupnému uvoľňovaniu cestovania Slováci prehodnotili svoje plány na leto. Vyplýva to z aktuálneho reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Partners Group SK, ktorý v druhej polovici júna uskutočnila agentúra Focus na vzorke 1 009 respondentov.Opatrnosť v rozhodovaní o dovolenke ovplyvnila nielen to, ako a kde ju stráviť, ale aj koľko sú ľudia ochotní za ňu zaplatiť a aké bude vreckové."Výsledky hovoria veľmi jasne - budeme opatrní a zodpovední. Nakoniec iba niečo vyše tretiny opýtaných (39 %) pôjde na letnú dovolenku, z toho jednoznačne preferovanou destináciou je Slovensko," povedal sociológ a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik. "Zjavne tieň korony spôsobil, že väčšina dovolenkujúcich pôjde na dovolenku individuálne, bez využitia služieb cestovných kancelárií, pričom výber typu pobytu či ubytovania bude rovnako ovplyvnený zvýšenou bezpečnosťou, preferovaním individuálnych riešení," uviedol Slosiarik.Pred rokom letný oddych plánovala skoro polovica ľudí, pričom v zahraničí dve tretiny z nich a viac ako tretina cez cestovnú kanceláriu. Súčasná situácia je úplne odlišná, ľudia hľadajú bezpečné, individuálne možnosti dovolenkovania doma aj v zahraničí.Slováci chcú domácu dovolenku tráviť najčastejšie turistikou a výletmi do hôr (41 %). Oproti vlaňajšku značne vzrástol záujem stráviť leto na chate či chalupe (33 % oproti 13 %). Viac ľudí tiež plánuje návštevy príbuzných.Mierne nižší je záujem o kúpaliská a akvaparky (25 %), väčší pokles je pri dovolenkách pri vode a poznávacích zájazdoch po Slovensku. Na dovolenku do zahraničia plánuje ísť 24 % tých, čo počítajú s dovolenkou (9 % všetkých opýtaných).Za hranice chcú ísť najmä k moru (76 %), pred rokom to bolo 87 %. Dôvodom môže byť podľa prieskumu to, že narástol počet ľudí, ktorí navštívia v zahraničí rodinu a príbuzných (16 % oproti 6 %).Zodpovedne a opatrne pristupujú ľudia aj k financovaniu dovoleniek."V rozpočtoch domácností a vo výdavkoch na zabezpečenie letnej dovolenky, ako aj na dovolenkové vreckové zaznamenávame pokles a jasne vidieť opatrnosť v porovnaní s minulým rokom," priblížil odborník na financie z Partners Group SK Peter Gurecka.Pred rokom 58 % Slovákov plánovalo minúť na dovolenku do tisíc eur, toto leto 47 % zvažuje minúť len do 500 eur. Šetriť budú aj na výdavkoch počas samotnej dovolenky.Kým vlani mala približne tretina ľudí odložené vreckové do 250 eur, teraz s nižšími výdavkami ráta až 45 % dovolenkárov."V prípade dovolenky s cestovnou kanceláriou, najmä ak ide o all inclusive, nemusíme už nad ničím rozmýšľať a ani počítať s ďalšími nákladmi, okrem vreckového. To však neplatí pri individuálnom zabezpečení dovolenky. Tu viac ako inokedy netreba podceniť dôkladné plánovanie, rozpočtovanie a prípravu," upozornil Gurecka. Na výdavky spojené s dovolenkou odporúča vyčleniť maximálne 5 % ročného príjmu domácnosti.