Slováci prehrali s Čiernou Horou v kvalifikácii o postup na ME

Na snímke slovenský tréner Andrej Kravárik. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Kvalifikácia ME 2019 volejbalistov - C-skupina:



Čierna Hora - Slovensko 3:0 (24, 19, 26)



Zápas trval: 86 minút, rozhodovali: Savič (Bosna a Herc.) a Sirakov (Bul.), 650 divákov



Čierna Hora: Čačič 5, Babič 4, Čulafič 17, M. Bojič 14, Šuljagič 6, R. Strugar 4, libero Lakčevič. Tréner: V. Basič.



SR: Kohút 5, Zaťko 1, Paták 6, Krajčovič 5, Michalovič 14, Kriško 8, libero Kubš (Ihnát 0, Ludha 1, Lux 6, Jančura 1, Gavenda 1). Tréner: A. Kravárik.

Andrej Kravárik, tréner SR: "Ak nezlepšíme podanie a nebudeme presne dodržiavať taktické pokyny, tak sa jednoducho nepohneme. Najmä, keď sa blíži koncovka. Ak to takto pôjde ďalej, budeme prehrávať aj so súpermi ako je Čierna Hora. Prvý set sme mali dobre rozbehnutý, ale spravili sme kvantum chýb na podaní a takto sa volejbal hrať nedá. V priebehu zápasu sme robili zmeny v zostave. Paták musel ísť dole, aj keď dobre útočil, ale neprihrával, nefungovala distribúcia so Zaťkom a preto tam išiel Jančura. Máme 14 hráčov, aby sme súpera zdolali. Ak chceme postúpiť na majstrovstvá Európy, takýchto súperov musíme zdolávať. Určite na to máme. Teraz musia prísť štyri výhry za sebou s plným počtom bodov, nič iné neberiem."

Tabuľka C-skupiny:



1. Moldavsko 2 2 0 6:2 5



2. Čierna Hora 2 1 1 5:3 4



3. Slovensko 2 1 1 3:3 3



4. Island 2 0 2 0:6 0



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bar 20. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli vo svojom druhom vystúpení v C-skupine kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy, keď v nedeľu prehrali v Bare s domácimi Čiernohorcami 0:3.Zverenci Andreja Kravárika klesli v tabuľke "céčka" na 3. miesto, majú tri body. V auguste ešte odohrajú dva duely proti Moldavsku - v stredu 22. v Nitre (18.00 h) a v nedeľu 26. v Kišiňove (16.00 h SELČ). V úvode januára slovenských volejbalistov čaká záver kvalifikácie: domáci zápas proti Čiernej Hore (5. alebo 6.) a súboj na Islande (9.).Na majstrovstvách Európy 2019 vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku sa predstaví 24 krajín, teda rekordný počet. Z kvalifikácie postúpia na šampionát víťazi siedmich skupín a kvinteto s najlepšou bilanciou z druhých priečok. Keďže dve skupiny sú iba trojčlenné, v konečnom hodnotení "druhých" sa nebudú brať do úvahy výsledky proti tímom, ktoré skončia na posledných miestach v štvorčlenných skupinách. Slováci na ME nechýbali od roku 2007, bojujú teda o siedmu účasť v sérii a celkovo jubilejný desiaty štart na najvyššom kontinentálnom fóre.Slováci v úvode prehrávali 3:5, no otočili na 6:5, Michalovič pomohol esom. Neskôr servisom zatlačil Kriško a Slováci viedli 9:6. Čiernohorci reagovali pri podaní Babiča, trojbodovou šnúrou vyrovnali na 10:10. Paták vrátil Slovákom výhodu (12:10), Čiernohorci neskôr blokom vyrovnali na 17:17, ale Krajčovič odpovedal rovnako (20:18). Keď Kriško opäť uspel v útoku, Slováci boli blízko k zisku setu, no domáci dokázali v úplnom závere opäť vyrovnať (23:23). Slováci sa blokom dostali k setbalu (24:23), nepremenili ho však a keď o chvíľu dostali príležitosť Čiernohorci, využili ju esom Babiča - 26:24.Povzbudení Čiernohorci na začiatku druhej časti odskočili na 4:1, náskok si udržiavali a neskôr viedli 11:7. Michalovič znížil na 10:11 aj 11:12, ale Čiernohorci sa opäť vzdialili (14:11, 18:12) a boli bližšie k úspechu. Slovenskí reprezentanti sa ešte dotiahli na trojbodový rozdiel, keď striedajúci Lux vypálil eso (17:20), domáci však odpovedali tromi bodmi v sérii (23:17). Michalovič odvrátil prvý setbal, druhý v poradí Bojič premenil - 25:19.V úvode tretieho setu poslal tréner Kravárik do boja nahrávača Jančuru aj smečiara Luxa. Po Krajčovičovom bloku Slováci viedli 3:1, Čiernohorci však otočili na 4:3 vo svoj prospech. Keď domáci trojbodovou šnúrou odskočili na 9:6, na ihrisko sa vrátil nahrávač Zaťko a prišiel univerzál Gavenda. Kriško esom vyrovnal na 9:9, Lux útokom na 11:11, no Čulafič o chvíľu dal dve esá za sebou a za stavu 11:15 kouč Kravárik požiadal o oddychový čas. Domáci viedli 18:14 aj 19:16, no Slováci vyrovnali na 19:19 a vrátili sa do hry, neskôr trojbodovou šnúrou otočili na 23:21, keď esom prispel Jančura. Čiernohorci sa dostali z najhoršieho (23:23), no neskôr pustili Slovákov k trom jednotlivým setbalom (24:23, 25:24, 26:25). V tejto fáze bolo mnoho pokazených podaní, Slováci svoje príležitosti nevyužili. Čiernohorci sa Babičovým blokom dostali k mečbalu (27:26) a ďalším blokom ho premenili - 28:26. Informoval portál svf.sk.druhý zápas skupiny:67 minút, rozhodovali: De Baar (Hol.) a Murulo (Est.), 450 divákovstreda 22. 8.: Slovensko - Moldavsko (Nitra, 18.00)nedeľa 26. 8.: Moldavsko - Slovensko (Kišiňov, 16.00)sobota 5. 1./nedeľa 6. 1. 2019: Slovensko - Čierna Horastreda 9. 1. 2019: Island - Slovensko