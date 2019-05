Slováci privítajú v júnovom prípravnom zápase v Trnave Jordánsko

Na snímke fanúšikovia Slovenska na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 6. mája (TASR) – Slovenská futbalová reprezentácia odohrá 7. júna o 20.30 h prípravný duel proti Jordánsku na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. V pondelok o tom informovala oficiálna stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ).V júnovom asociačnom termíne čaká na zverencov trénera Pavla Hapala iba kvalifikačný duel v Azerbajdžane (11. júna). Voľné okno pred týmto stretnutím vyplní domáci zápas so súperom z Blízkeho východu. Pre Slovákov to bude premiérový súboj s touto krajinou.Jordánsko je štvornásobný účastníkom Ázijského pohára. Premiérovo sa na kontinentálnom šampionáte predstavilo v roku 2004, ďalšie tri účasti pridalo na uplynulých finálových turnajoch v rokoch 2011, 2015 a 2019. Na tohtoročnom v Spojených arabských emirátoch dosiahlo na osemfinále. Do nadstavbovej časti postúpili zverenci belgického trénera Vitala Borkelmansa z 1. miesta po výhrach nad Austráliou (1:0), Sýriou (2:0) a bezgólovej remíze s Palestínou. Stopku vystavil Jordánsku tím Vietnamu, ktorý ho zdolal v osemfinále po penaltovom rozstrele (1:1, 4:2 p.k.).Reprezentačný výber Jordánska je zložený takmer výlučne z hráčov domácej ligy, výnimkou sú brankár a kapitán tímu Amer Shafi, ktorý pôsobí v saudskoarabskej súťaži v klube FC Al-Fayha, a stredopoliar Musa Al-Taamari z cyperského APOEL-u.Jordánsko bude pre slovenskú futbalovú reprezentáciu v poradí 75. súper v novodobej histórii od roku 1994 a po Austrálii, Iráne, Japonsku, Kórejskej republike, Saudskej Arábii, Thajsku, Uzbekistane a Spojených arabských emirátoch, v poradí deviatou krajinou z ázijskej futbalovej konfederácie (AFC).