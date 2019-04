Slováci sa aj naďalej sťahujú do daňových rajov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. apríla (TASR) - Od začiatku tohto roka má vlastníka so sídlom v daňovom raji o 33 slovenských firiem viac ako vlani. Zistenie priniesla poradenská spoločnosť Bisnode, ktorá sa pozrela na vývoj počtu slovenských firiem v daňových rajoch. Posledná analýza ukázala, že záujem o jednu z top destinácií — Cyprus, aj naďalej klesá. Naopak, čoraz populárnejším daňovým rajom sú Spojené štáty americké, ktoré si od januára tohto roka pripísali až 48 slovenských podnikov.hovorí Petra Štěpánová, analytička spoločnosti. Analýza naznačila aj zmeny pri výbere destinácie daňových rajov. Podľa analytičky záujem o Cyprus, donedávna jednu z najobľúbenejších destinácií, v posledných dvoch rokoch klesá. Koncom roka 2017 tu sídlilo 1106 slovenských firiem, aktuálne je to 1083, čo je o 23 firiem menej za približne dva roky. Naopak, najväčší prílev zaznamenali Spojené štáty americké, kde aktuálne sídli 1116 slovenských podnikov. Od roku 2017 do dnešných dní tento počet narástol o 127 firiem, z toho 48 spoločností si tu sídlo zapísalo od januára 2019.Najobľúbenejším daňovým rajom u Slovákov ostáva aj naďalej Holandsko, odkiaľ je riadených 1159 slovenských firiem. Počet spoločností v tomto daňovom raji pritom od januára tohto roka narástol o 5 podnikov.Majitelia z destinácií považovaných za daňový raj aktuálne kontrolujú 1,8 % slovenských firiem a v základnom kapitáli týchto spoločností majú investovaných takmer 10,4 miliardy eur. Najviac slovenských firiem so sídlom v daňových rajoch podniká v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu (980), v oblasti profesijných a vedeckých činností (909) a v oblasti nehnuteľností (663).