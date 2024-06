Slováci sa na ME vo futbale opreli o bojovnosť, šťastie a správny taktický prístup, výsledkom je skalp favorizovaných Belgičanov (foto)

Do zápasu dali maximum

Víťazný vstup po druhý raz v histórii

18.6.2024 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti vstúpili do tohtoročných majstrovstiev Európy v Nemecku veľkým víťazstvom. V úvodnom zápase základnej E-skupiny zdolali po obetavom výkone favorizovaný výber Belgicka 1:0. O jediný presný zásah sa postaral už v 7. minúte krídelník Ivan Schranz Zverencom trénera Francesca Calzonu v dvoch situáciách pomohol VAR, ktorý neuznal v druhom polčase dva góly belgického útočníka Romelua Lukakua „Chlapci dali do zápasu maximum, vynaložili veľkú námahu a silného súpera napokon zdolali. Hovoril som im, že si musia mentalitu nastaviť tak, že sa môžeme rovnať s každým. Je to veľká výhra, ale musíme pokračovať vo svojej práci v ďalších zápasoch. Potrebujeme v nich bodovať a splniť stanovený cieľ,“ povedal tréner Calzona pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) Za najlepšieho hráča zápasu bol organizátorom turnaja vyhlásený stredopoliar Stanislav Lobotka , ktorý neúnavne pracoval počas celého stretnutia a mal leví podiel na eliminovaní kvalít ospevovaného Belgičana Kevina De Bruyneho „Samozrejme, som vďačný za cenu pre najlepšieho hráča, ale ešte viac ma teší víťazstvo. Bolo to tesné, ale nemôžete očakávať, že proti takému tímu vyhráte veľkým rozdielom, je to pre nás určite dobrý začiatok,“ povedal stredopoliar talianskeho klubu SSC Neapol Belgičania aj napriek výraznému tlaku v druhom polčase a viacerým premrhaným gólovým príležitostiam prišli o svoju pätnásťzápasovú sériu bez prehry. Zároveň prehrali súboj v základnej skupine na veľkom turnaji po prvý raz od roku 2016.„Je to obrovské víťazstvo. Tvrdo sme na tom pracovali a bojovali sme až do konca. V takýchto zápasoch treba mať aj trochu šťastia a my sme ho dnes mali. Keď hráme dobre, dokážeme sa vyrovnať s individualitami súpera. Do turnaja sme vstúpili skvele a to nám dá veľa síl. Teraz sa musíme dobre zotaviť a pripraviť sa na ďalší zápas,“ zhodnotil brankár Martin Dúbravka , ktorý bol jedným z troch slovenských hráčov, ktorí mali v čase zápasu 35 a viac rokov.Do tejto kategórie spadá aj dvojica 37-ročných Juraj Kucka Peter Pekarík . Troch hráčov nad 35 rokov mali v základnej zostave do pondelka naposledy Francúzi na ME 2008 (Gregoryho Coupeta, Clauda Makeleleho a Liliana Thurama, pozn.)Slovenskí reprezentanti zaznamenali víťazný vstup do veľkého turnaja po druhý raz v histórii. Výhrou 2:1 nad Poľskom začali aj svoju cestu na predchádzajúcom šampionáte. Následne však prehrali so Švédskom i Španielskom a do osemfinále neprenikli.Tomuto scenáru sa budú chcieť po troch rokoch nepochybne vyhnúť, pričom veľmi dobre vedia, že ak zvíťazia aj v piatok 21. júna v Düsseldorfe proti Ukrajincom, zabezpečia si postup medzi šestnásť najlepších tímov na kontinente.„Pre toto makáme, a možno pre toto ideme proti väčšine ľudí, ktorí neveria trénerovi a jeho štýlu, ktorý chceme hrať. Dnes sa ukázalo, že ideme dobrou cestou. Keď do toho pridáme kvalitu a jednotlivci aj sebavedomie, môže vzniknúť niečo také krásne,“ uzavrel Lobotka v rozhovore pre televíziu Markíza.