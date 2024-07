Slováci sa na olympiáde v Paríži musia pripraviť na mnohé obmedzenia, ministerstvo zahraničia má pre nich viaceré odporúčania (video)

Preprava osobnými automobilmi v meste nebude možná

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Slovenský olympijský dom

Zriadená aj núdzová linka

Na cestu vám stačí platný cestovný pas alebo občiansky preukaz

18.7.2024 (SITA.sk) - Do 33. Olympijských hier v Paríž i, ktoré sa budú konať od 26. júla do 11. augusta, zostáva osem dní. Slováci, ktorí cestujú na na olympiádu, sa musia pripraviť na mnohé obmedzenia, kontroly a dopravné uzávierky.Dejiská olympiády sú od 15. júla zaradené do štyroch bezpečnostných obvodov rozlíšených podľa farieb. Vo vyznačených zónach sa návštevníci musia preukazovať platnými vstupenkami s osobitným QR kódom.„Treba rátať aj s možnými demonštráciami, štrajkami, sprísnenými bezpečnostnými kontrolami a obmedzeným prístupom na rôzne kultúrne podujatia, alebo do rôznych oblastí,“ informoval vo štvrtok na tlačovej besede generálny riaditeľ konzulárnej a medzinárodnoprávnej sekcie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Igor Pokojný. Podceňovať podľa neho netreba ani hrozbu teroristických útokov. Existuje tiež možnosť, že počas úvodného ceremoniálu budú dočasne vypnuté 5G siete.Slovenským návštevníkom odporúča rezort diplomacie pohybovať sa po meste peši, alebo využívať mestskú hromadnú dopravu - metro, autobusy. Preprava osobnými automobilmi pre verejnosť medzi olympijskými športoviskami v meste nebude možná, v okrajových častiach mesta bude výrazne obmedzená.Na úvodnom ceremoniáli 26.júla o 13:00 sa môžu zúčastniť len diváci s platnou vstupenkou s QR kódom. Vjazd vozidiel bude okrem výnimočných prípadov zakázaný, v priestore sa budú nachádzať len vozidlá bezpečnostných a záchranných zložiek. Od dnes do 26. júla budú platiť najväčšie obmedzenia v centre Paríža, uzavreté bude priestranstvo v okolí rieky Seiny, ktoré bude miestom otváracieho ceremoniálu olympijských hier.Návštevníci olympiády môžu navštíviť Slovenský olympijský dom , ktorý bude oficiálne otvorený od 27. júla. Nachádza sa v Parku národov La Villette, Allée du Canal 1 na severovýchode Paríža a je ľahko dostupný metrom aj autobusom. Tí, ktorí majú záujem o prehliadku Slovenského domu, sa musia registrovať. S vygenerovaným QR kódom môžu potom vstúpiť do areálu parku La Villette a do Slovenského olympijského domu.„V Slovenskom olympijskom dome sa uskutočnia mnohé aktivity a súťaže,“ doplnil generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba. Počas šestnástich dní olympiády sa zároveň v Bratislave na jazere Kuchajda bude konať Olympijský festival.„Francúzsko sa už napĺňa národnými delegácií športovcov z celého sveta. Prvá časť slovenskej výpravy odcestuje do Paríža v piatok,“ informoval Liba.Rezort zahraničia vyslal do Paríži v súvislosti s olympiádou skúsenú konzulku, ktorá posilní tím na slovenskej ambasáde. V prípade núdze môžu občania volať na núdzovú linku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Paríži na číslo. Pokojný zároveň vyzýva občanov, aby núdzovú linku nezneužívali na zisťovanie informácií, kedy sa koná aké športové podujatie.„Táto núdzová linka slúži výhradne na ochranu života a zdravia človeka, prípadne pre stratu dokladov, ale nie na poskytovanie všeobecných informácií,“ uviedol. Ministerstvo zahraničia zverejňuje všetky potrebné informácie na svojom webe www.mzv.sk v časti Cestovanie a Pokojný odporúča tiež sledovať facebookový profil slovenského veľvyslanectva v Paríži.Na cestu do Francúzska stačí občanom platný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Deťom však nestačí občiansky preukaz bez fotografie, v takom prípade musia mať cestovný pas. Európsky zdravotný preukaz nepokrýva náklady na ošetrenie v súkromných zdravotníckych zariadeniach, ani na repatriáciu pacienta či prevoz telesných pozostatkov v prípade úmrtia.Rezort zahraničia preto odporúča mať uzatvorené aj komerčné cestovné poistenie. Zároveň zdôrazňuje, že treba mať pod dohľadom svoje osobné veci, mobilné telefóny a doklady vzhľadom na zvýšené riziko krádeží. Stratu alebo odcudzenie dokladov je potrebné nahlásiť na miestnej polícii a vyžiadať si písomné potvrdenie o hlásení udalosti. Následne je potrebné požiadať o vystavenie náhradného cestovného dokladu na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Paríži.