Slováci sa obávajú, že z finančného hľadiska nezvládnu aktuálnu vlnu epidémie

Najmladší sú pripravení najhoršie

Bratislavčania sú optimistickejší

6.11.2021 (Webnoviny.sk) - Takmer tretina ľudí sa necíti byť pripravená zvládnuť aktuálnu vlnu epidémie z finančného hľadiska. So zavedením plošného lockdownu pri zlej epidemiologickej situácii by preto súhlasila iba o niečo viac ako štvrtina respondentov.Vyplýva to z výsledkov prieskumu v rámci projektu ’Ako sa máte Slovensko?', za ktorým stojí prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. V poradí 11. prieskum v súvislosti s projektom prebiehal od 5. do 10. októbra 2021.Na základe skúseností z predchádzajúcej vlny nie je pripravených zvládnuť z hľadiska duševnej pohody aktuálnu vlnu pandémie 16,8 % respondentov. Najhoršie hodnotia svoju pripravenosť najmladší respondenti vo veku od 18 do 29 rokov, ako i respondenti, pre ktorých je ťažké vyjsť s rozpočtom v domácnosti. Čo sa týka finančného hľadiska, aktuálnu vlnu pandémie nie je pripravených zvládnuť 30,4 % účastníkov prieskumu. Horšie hodnotia svoju finančnú pripravenosť respondenti s nižším vzdelaním a ženy. O niečo horšie, nielen z finančného, ale i psychického hľadiska, hodnotia svoju pripravenosť zvládnuť túto vlnu epidémie tiež respondenti, ktorí sa ešte len plánujú dať zaočkovať.Zároveň sa ukázalo, že ak by počas tretej vlny epidémie opäť došlo k veľkému nárastu prípadov a preplneniu nemocníc a vláda by pristúpila k plošnému lockdownu, s takýmto opatrením by súhlasilo iba 27,3 % respondentov a nesúhlasilo by s ním 45,1 % opýtaných. S plošným lockdownom by za takýchto okolností viac súhlasili (38,1 %) ako nesúhlasili (32,1 %) už zaočkovaní respondenti. Medzi tými, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, je až 65,4 % nesúhlasiacich s plošným lockdownom a iba 14,4 % súhlasiacich.Prieskum tiež ukázal, že iba 16,8 % respondentov si myslí, že následky tretej vlny epidémie koronavírusu budú väčšie ako v predchádzajúcej vlne. Tretina opýtaných potvrdila, že následky budú menšie a 28,5 % očakáva rovnaké následky. Pesimistickejší pri odhade dopadov tretej vlny pandémie sú respondenti z najmenších obcí a ľudia so základným vzdelaním. Výrazne optimistickejší sú respondenti z Bratislavy, až 60,3 % z nich sa domnieva, že následky tretej vlny budú menšie. Medzi zaočkovanými a tými, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, nie sú pri odhadoch následkov tretej vlny väčšie rozdiely.