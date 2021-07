Slováci sa počas pandémie krotili, spotreba čokolády klesla o stovky gramov na osobu

Ceny sa zvýšili len minimálne

10.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slováci vlani počas pandémie zjedli menej čokolády ako rok predtým. Celková spotreba čokolády a čokoládových cukroviniek na Slovensku v roku 2020 klesla v priemere o 400 gramov na obyvateľa. Vyplýva to z predbežných údajov Štatistického úradu SR , ktoré zverejnil pri príležitosti Dňa čokolády.Minulý rok vychádzala na jedného človeka spotreba 3,9 kilogramu čokolády, pričom v roku 2019 to bolo podľa definitívnych údajov 4,3 kilogramu. Najvyššia spotreba čokolády bola na Slovensku v rokoch 2012 a 2014, keď každý občan SR bez rozdielu veku skonzumoval v priemere za rok 5,1 kilogramu čokolády alebo čokoládových cukroviniek.Priemerné ceny čokolády sa v porovnaní s priemerom predošlých piatich rokov zvýšili iba mierne. Pri mliečnej čokoláde boli vyššie o 2,4 percenta a na varenie o 1,5 percenta. Tabuľka 100 g mliečnej čokolády stála minulý rok v priemere 1,1 eura a tabuľka čokolády na varenie 80 centov.Minulý rok vývoz čokolády zo Slovenska prevýšil jej dovoz o 6,1 milióna tony. Zo Slovenska sa vyviezlo spolu viac ako 57-tisíc ton čokolády v hodnote 227,6 milióna eur. Najviac čokolády a čokoládových výrobkov sa vyviezlo do Maďarska, Českej republiky, Poľska, Rakúska a do Spojeného kráľovstva.Súčasne sa na Slovensko vlani priviezlo viac ako 50-tisíc ton čokolády, čo predstavovalo hodnotu necelých 215 miliónov eur. Najväčší objem čokolády prišlo z Nemecka, Českej republiky, Poľska, Rakúska a Francúzska.