Slováci sa sťažujú na „zlý Brusel“, ale voliť nechodia. Aké sú príčiny nízkej účasti v eurovoľbách? (video)

20.2.2024 (SITA.sk) - Pre Slovensko je charakteristická veľmi nízka účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu . V máji si pripomenieme 20. výročie členstva Slovenska v EÚ a už roky sme na chvoste rebríčka v účasti v jednotlivých krajinách Európskej únie. Paradoxom je, že mnohí Slováci sa na jednej strane sťažujú, že rozhoduje ten „zlý Brusel“, a pritom potom sedia doma, keď majú možnosť voliť svoje zástupkyne a zástupcov do europarlamentu.Skonštatoval to profesor politológie z Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Bátora vo video podcaste Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk Za jednu z príčin nízkej účasti vo voľbách do europarlamentu považuje nízke zastúpenie témy Európskej únie vo verejnom priestore, či už na úrovni politiky, ale napríklad aj v jej takmer úplnej absencii vo vzdelávacom procese.Určitá miera ignorancie k EÚ ako téme sa podľa neho začína už na úrovni škôl.„Problém na Slovensku je dlhodobo ten, že EÚ ako téma nie je príliš prítomná, dokonca ani na úrovni vzdelávacích procesov na základných školách alebo stredných školách. Často je to, povedzme, jednu hodinu za štyri roky, ktoré majú študentky a študenti na stredných školách o EÚ," poukazuje Bátora.Vzdelávanie je podľa neho dôležité aj z dôvodu, že nie všetci rozumejú tomu, ako funguje Európska únia a populistickí politici to potom zneužívajú rétorikou o tom, že za všetko zlé môže Brusel.Jozef Bátora zdôrazňuje, že Európska únia je naším politickým spoločenstvom, v ktorom žijeme a závisíme od neho.„Pravidlá, ktoré sa prijímajú v Európskej únii, majú priame dopady na naše životy, takže by sme mali aj mať záujem trochu o to, že ako sú formované tie pravidlá," poukazuje.Dodal, že vzdelávacie aktivity na úrovni základných a stredných škôl sa snaží realizovať aj Filozofická fakulta Univerzity Komenského.Na školách zorganizovala diskusie o Európskej únii, liberálnej demokracii a transatlantickej integrácii. Pripomenul, že v roku 2016 získali kotlebovci veľký úspech vo voľbách u prvovoličov.„V rokoch 2017, 2018 a 2019 sme urobili približne 60 diskusií po celom Slovensku, od Námestova až po Rožňavu a Humenné, kde sme jednoducho chodili na stredné školy a snažili sme sa nejako suplovať tú absenciu témy o európskej integrácii, respektíve o tom, ako funguje demokracia," doplnil Bátora.