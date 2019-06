Slováci sa v prieskume zhodli na tom, že pohyb iba na telesnej výchove deťom nestačí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Hodiny telesnej výchovy už nie sú u detí tak obľúbené ako kedysi a častokrát predstavujú ich jedinú fyzickú aktivitu. Je to však postačujúce? Slováci, ale aj samotní rodičia sa jednoznačne zhodli na tom, že deti by sa mali hýbať viac. Aktívny pohyb v sebe totiž nesie obrovské množstvo zdravotných benefitov. Nielenže zlepšuje ich kondíciu, ale aj koncentráciu a pomáha tiež predchádzať rôznym chronickým chorobám.Aktívny pohyb detí ide ruka v ruke aj so zdravým stravovaním. Myšlienku oboch oblastí sa preto snaží na základných školách podporovať aj tretí ročník projektu "Viem, čo zjem". Tisícky žiakov, stovky tried a vyše 100 základných škôl po celom Slovensku, ktoré sa prihlásili do projektu, tak prešli hneď niekoľkými zábavno-náučnými aktivitami. Okrem prednášok s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o pestrej strave a ďalších témach zdravého stravovania, sa mohli žiaci zapojiť aj do dvoch kôl súťaží. Po prvej súťaži venovanej pitnému režimu sa pred pár dňami ukončila aj 2. súťaž "Hodina gymnastiky", ktorá bola venovaná práve pohybu.Do tejto súťaže sa zapojilo až 59 tried z 22 slovenských základných škôl. Úlohou tried bolo v rámci hodiny telesnej výchovy prakticky predviesť svoje najobľúbenejšie gymnastické cviky a odfotiť ich v čo najvtipnejšom a najkreatívnejšom prevedení. Pri hodnotení a výbere víťazov sa posudzovala hlavne originalita, nápaditosť a náročnosť jednotlivých cvikov. Na 1. mieste sa nakoniec umiestnila ZŠ Janka Alexyho vo Zvolene a získali tak špeciálnu hodinu gymnastiky pod vedením generálnej sekretárky Slovenskej gymnastickej federácie, Moniky Šiškovej. "Pohyb je u detí nesmierne dôležitý nielen kvôli fyzickej kondícii, ale aj psychickej pohode. Gymnastika nie je len pre vrcholových športovcov, gymnastická príprava je základom každého športu a je vhodná skutočne pre každého. Deťom prináša radosť a chuť športovať, čo potvrdila aj nedávna návšteva výhernej triedy vo Zvolene," vysvetľuje Šišková. Hodinou gymnastiky sa uzatvorila aj celoročná súťaž o príspevok na cvičebné pomôcky v hodnote 500 eur, ktorú získala ZŠ s MŠ Jarná v Poprade.Projekt "Viem, čo zjem" je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý sa od roku 2009 postupne rozšíril do 84 krajín sveta a doposiaľ sa ho zúčastnilo približne 8 miliónov detí. Odborným partnerom projektu "Viem, čo zjem" je Úrad verejného zdravotníctva SR, realizuje sa s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac informácií o projekte je dostupných na internetovej stránke www.viemcozjem.sk Prieskum sa uskutočnil vo februári 2019 na vzorke 531 respondentov starších ako 18 rokov.Inzercia