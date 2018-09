Slováci sa v rámci Európskeho týždňa športu pokúsia o nový rekord

Laci Strike, archívna snímka. Foto: AVION Shopping Park Laci Strike, archívna snímka. Foto: AVION Shopping Park

Prehľad športových disciplín a program #BeActiveNight:

(sobota, 29. septembra, Areál FitCamp, Drieňová ulica, Bratislava)



1. joga (18.15-22.00, budova FitCamp)

2. cross fit (18.15-22.00, budova FitCamp)

3. kids camp (18.15 – 20.00, budova FitCamp)

4. nordic walking (18.15 – 21.00, areál FitCamp)

5. parkour (18.15 – 21.00, areál FitCamp), pre deti aj dospelých

6. hockey challenge (18.15 – 22.00, areál FitCamp)

7. disko na kolieskových korčuliach (18.15-22.00, umelá ľadová plocha, areál FitCamp)

8. floss dance rekord (19.00, hlavné pódium, areál FitCamp)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Najväčšie športové podujatie na starom kontinente Európsky týždeň športu vyvrcholí v sobotu 29. septembra podujatím #BeActiveNight. V rámci neho sa v rovnakom čase v 38 krajinách Európy rozhýbu tisícky ľudí. Vyjadria tak podporu hlavnej myšlienke týždňa športu, ktorou je byť aktívny #BeActive.V bratislavskom Ružinove v sobotu podvečer čaká na mladších i starších návštevníkov areálu FitCamp množstvo pohybových aktivít, ako napríklad joga, cross fit, kids camp, nordic walking či hockey challenge s Miroslavom Lažom a Ľubomírom Višňovským. „Hýbať sa môžete v každom veku, ak máte chuť, pridajte sa k nám," pozval návštevníkov Višňovský.Okrem športových aktivít sa môžu všetci návštevníci zapojiť do pokusu o vytvorenie slovenského rekordu v tancovaní floss dance. Hlavným motivátorom a učiteľom bude Laci Strike a jeho Street Dance academy. „Floss je 'úlet'. Decká radi skúšajú nové veci. Je im to blízke, pretože sa to momentálne premieľa všade na sociálnych sieťach. Dokonca som ho už párkrát videl aj v rámci tanečných súbojov, dospelí tanečníci vytiahli tento krok ako fór a predviedli ho možno v trochu inej verzii. Ja osobne floss netancujem a nechávam si ho na akciu #BeActiveNight. Pozývam všetkých, aby sa pripojili," uviedol jeden z najznámejších slovenských choreografov."Zapojiť sa môže každý, bez ohľadu na vek. Dôležitá je vôľa zašportovať si. Výsledky posledného prieskumu Eurobarometer sú totiž alarmujúce. Takmer 60 % Európanov vôbec necvičí a nikdy, alebo takmer nikdy nešportuje. Slováci sa taktiež hýbu veľmi málo, takmer polovica vôbec necvičí a nešportuje. Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity na starom kontinente. Slovenským koordinátorom týždňa športu a organizátorom podujatia #BeActiveNight je Národné športové centrum," informovali organizátori prostredníctvom oficiálnej tlačovej správy.