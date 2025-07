Slováci sa zhodnú v tom, že sa nezhodnú. Polarizácia na Slovensku je jednou z najsilnejších na svete

Polarizácia je globálnym problémom

Čo si myslia Slováci?

Apel k upokojovaniu situácie

13.7.2025 (SITA.sk) - Polarizácia na Slovensku je jednou z najsilnejších na svete. Vyplynulo to z najnovšej štúdie DEKK Inštitútu , ktorý tak priniesol chýbajúce dáta a zaviazal sa, že stav bude mapovať pravidelne každý rok. Štúdia Polarizácia a Antisystém 2025 mapuje spoločnosť, zobrazuje dôvody polarizácie a porovnáva Slovensko so zahraničím.DEKK Inštitút podotkol, že polarizácia sa netýka len Slovenska ale ide o globálny problém. Preto je porovnanie so zahraničím dôležitým ukazovateľom. DEKK pritom poukazuje na dva medzinárodné rebríčky, a to na V-DEM, podľa ktorého je Slovensko druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. Tou prvou je Maďarsko. V porovnaní so svetom sa výskumníci opierali o model merania polarizácie z dielne Edelman Trust Barometra z roku 2023. Analyzovala sa spoločnosť v 28 krajinách, no Slovensko medzi nimi nebolo.„DEKK Inštitút prevzal metódu merania, aby dokázal zistiť, ako sme na tom. Tento model kombinuje dve otázky, najskôr sa ľudí pýta na vnímanie rozdelenia spoločnosti, a potom, či vidia šancu na zmierenie tohto rozdelenia. Porovnanie slovenských dát s výsledkami Edelman Trust Barometra ukázalo, že vyššiu polarizáciu ako Slovensko mala iba Argentína," priblížil hlavný výskumník a riaditeľ DEKK Inštitútu Pavol Kosnáč.DEKK Inštitút upozornil, že polarizácia marí spoluprácu, ovplyvňuje vzťahy a výrazne ohrozuje duševné zdravie ľudí. „Paradoxne, vyzerá to tak, že ľudia na Slovensku sa predsa len vedia na niečom zhodnúť – a to v otázke, či je naša spoločnosť rozdelená?" uviedol DEKK Inštitút. Štúdia totiž ukázala, že tento názor zastáva viac ako 97 percent ľudí na Slovensku.Na čom sa občania Slovenska už vedia menej zhodnúť je to, či sa s tým dá vôbec niečo robiť. Približne 44 percent ľudí zastáva názor, že sa nedá alebo že je to nepravdepodobné. DEKK Inštitút sa v hĺbkovej analýze polarizácie pozrel aj na to, kto z politikov podľa ľudí na Slovensku vedome škodí. Výsledky ukázali, že 56 percent ľudí sa prikláňa k tomu, že škodí opozícia, pričom takmer 54 percent ľudí vníma ako škodlivú vládnu koalíciu.„Približne štvrtina ľudí si myslí, že krajine škodia obe skupiny. S týmto postojom k stranám sa dokonca stretávame aj v prípade, že ľudia danú politickú stranu volia. To u respondentov naznačuje mieru rezignácie a cynizmu," skonštatoval DEKK Inštitút.Inštitút ďalej upozornil, že doteraz bola cena za hlboko rozdelenú spoločnosť najmä stagnácia, ušlé príležitosti, a tiež ľudia, ktorí odišli do zahraničia. Kosnáč je názoru, že riešenie polarizácie by malo byť jednou z priorít Slovenska a najvyšších predstaviteľov, ktorí majú na upokojenie frustrácie najväčší dosah.„Pozitívom našej situácie je, že napriek veľmi vysokému napätiu málokto siahol po násilí," doplnil Kosnáč. Súčasne upozornil, že spoločnosti, ktoré nezastavia cyklus toxickej polarizácie, eventuálne zanikajú. Správa o stave polarizácie má byť podľa DEKK Inštitútu nielen informáciou o súčasnom stave, ale tiež apelom na sústredenie sa na upokojovanie situácie na Slovensku. K tomu je podľa inštitútu potrebná vzájomná úcta, dialóg a spolupráca všetkých segmentov spoločnosti, ktoré majú záujem o demokratickú budúcnosť krajiny.