Slováci si dopriavajú drahšie dovolenky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. júla (TASR) - Dovolenky rozhodne nepatria k veciam, na ktoré by si aktuálne Slováci požičiavali. Na tento účel si niekedy vzalo pôžičku 12 % z respondentov prieskumu pre spoločnosť Kruk, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Ak si už Slováci na dovolenku požičajú, ide skôr o nižšiu sumu do 400 eur.Podľa údajov publikovaných cestovnými kanceláriami si Slováci za ostatné tri roky radšej za dovolenku priplatia a dopriavajú si drahšie dovolenky s leteckou dopravou, viachviezdičkovými hotelmi a all inclusive stravovaním. V roku 2017 vycestovalo cez cestovné kancelárie na dovolenku do zahraničia rekordný počet Slovákov – okolo 634.000. Takmer 90 % Slovákov pritom financuje svoju letnú dovolenku z úspor, úver si na tento účel vezme len asi každý desiaty.uvádza Jana Žaludová zo spoločnosti Kruk.Na dovolenku si požičiavajú zhodne u muži aj ženy, najčastejšie potom vo veku medzi 36 a 44 rokov alebo medzi 27 a 35 rokov. V týchto vekových skupinách si na dovolenku niekedy vzalo pôžičku do 400 eur 18 % respondentov. Z geografického hľadiska si najčastejšie na dovolenku požičiavajú obyvatelia Prešovského kraja, kde si tento typ úveru už niekedy vzal takmer každý desiaty (11 %). Výnimkou sú pôžičky na dovolenku medzi obyvateľmi Nitrianskeho kraja, kde si na dovolenku nikdy nepožičalo vyše 97 % opýtaných.dodáva Žaludová.