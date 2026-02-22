|
Nedeľa 22.2.2026
Meniny má Etela
Denník - Správy
22. februára 2026
Slováci si potrpia na vhodné pracovné podmienky, okrem teploty a kvality vzduchu je pre nich dôležitá aj ponuka kávy či čaju
Slováci od pracovného prostredia očakávajú najmä vhodné podmienky na sústredenú prácu, správnu teplotu, dostatok denného svetla a kvalitu vzduchu. Vyplýva to z
22.2.2026 (SITA.sk) - Slováci od pracovného prostredia očakávajú najmä vhodné podmienky na sústredenú prácu, správnu teplotu, dostatok denného svetla a kvalitu vzduchu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý medzi pracovníkmi v troch bratislavských kancelárskych budovách uskutočnila spoločnosť Leesman.
Prieskum ukázal, že spomedzi pracovných aktivít je pre zamestnancov prioritou individuálna sústredená práca. Za dôležitú ju označilo 93 % opýtaných. Zhoduje sa to aj s globálnymi výsledkami, kde individuálnu sústredenú prácu považuje za dôležitú 90 % opýtaných.
S výrazným odskokom nasledujú plánované stretnutia, ktoré za prioritnú pracovnú aktivitu považuje 60 % opýtaných Slovákov. Do trojice najdôležitejších pracovných aktivít zaradili aj premýšľanie a kreatívnu prácu (56 %).
Pri hodnotení fyzického pracovného prostredia je prioritou pre slovenských zamestnancov, rovnako aj v globálnom meradle, komfortný pracovný stôl a stolička (83 %).
Slovákom však oproti celosvetovému porovnaniu viac záleží na kontrole teploty prostredia (81 %), dôležité sú pre nich aj prirodzené svetlo (79 %) či kvalita vzduchu (76 %) a úroveň hluku (73 %). V oblasti služieb a technológii si opýtaní Slováci potrpia najmä na čistotu na pracovisku, kvalitné wifi pripojenie či ponuku kávy a čaju.
Prieskum vykonala globálna spoločnosť Leesman. Na Slovensku sa do neho zapojilo 1007 ľudí, ktorí pracujú v bratislavských kancelárskych budovách Nivy Tower, Apollo Nivy a Apollo Business Center II.
Zdroj: SITA.sk - Slováci si potrpia na vhodné pracovné podmienky, okrem teploty a kvality vzduchu je pre nich dôležitá aj ponuka kávy či čaju © SITA Všetky práva vyhradené.
