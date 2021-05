Slováci si pred MS v hokeji pripísali ďalší triumf, Rakúsko zlomili v tretej tretine

Slováci mali streleckú prevahu

Generálka na šampionát v Prahe



Prípravný medzištátny zápas



Piešťany



Slovensko - Rakúsko 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) - doplnkové sam. nájazdy: 2:0

Góly: 27. Hrivík (Regenda, Nemec), 52. Holešinský (z tr. strieľania), 53. Roman - 41. Schneider (Richter)

Vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, rozhodovali: Stano, M. Korba - Synek, Durmis, bez divákov

Zostava SR: Konrád - Nemec, Ďaloga, Kňažko, Koch, Grman, Jánošík, Gachulinec, Bučko - Cehlárik, Hrivík, Slafkovský - Faško-Rudáš, Krištof, Holešinský - Regenda, Roman, Hrehorčák - M. Sukeľ, Kollár, Fominych



I. tretina

II. tretina

III. tretina

2.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia si vo svojom piatom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta v Lotyšsku pripísala štvrtý triumf, v sobotu večer v Piešťanoch zdolala výber Rakúska 3:1. Odveta na programe v nedeľu 2. mája o 20.15 h opäť v Piešťanoch.Počas celého duelu mal slovenský tím streleckú prevahu, problémom však bola efektivita. Do streleckej listiny sa z výberu SR zapísali Marek Hrivík , Adrián Holešinský a debutant v reprezentácii Miloš Roman.Pre Romana aj Holešinského to bol premiérový presný zásah v najcennejšom drese. Kapitánom slovenského tímu bol obranca Marek Ďaloga , ktorý v sobotu absolvoval jubilejný stý duel v najcennejšom drese. Trojciferný počet štartov v reprezentácii SR aj s Ďalogom dosiahlo už 32 hokejistov."Mrzí ma, že nepadlo viac gólov. Príchod Cehlárika s Hrivíkom nám pomohol pri hre v presilovkách. Veľmi sa mi páčila hra Pavla Regendu, práve takého hráča sme hľadali do predbránkového priestoru. Zajtra bude chytať Július Hudáček," povedal po zápase hlavný kouč tímu SR Craig Ramsay v priamom prenose TV Dajto.Pred sobotou mali Slováci za sebou už štyri prípravné súboje, všetky v Piešťanoch. Na úvod podľahli Lotyšom 1:2 po predĺžení a potom ich zdolali 1:0 po predĺžení, Nemcom potom zdolali 4:3 po samostatných nájazdoch a 2:1.V 37. vzájomnom stretnutí oboch súperov sa zrodil 29. triumf Slovákov, ktorí majú na svojom konte aj dve remízy a 6 prehier.Po dvoch dueloch proti Rakúšanom odohrajú Slováci ešte dve stretnutia v Prahe proti domácim Čechom, bude to pre nich generálka na svetový šampionát. Ten začnú v piatok 21. mája duelom proti BielorusomV prvej tretine boli Slováci omnoho aktívnejší na strely (14:5), na úvodný gól však nestrelili, pričom nevyužili ani jednu z troch presiloviek.Zverencom trénera Craiga Ramsayho vyšla až štvrtá početná výhoda, ktorú v druhej tretine zužitkovali už po desiatich sekundách - z aktivity Pavla Regendu pred bránkou súpera ťažil Marek Hrivík a najproduktívnejší hráč švédskej SHL v tejto sezóne si vo svojom dvanástom súboji v národnom tíme pripísal druhý presný zásah.Aj v druhej časti mali slovenskí hokejisti strelecky navrch (12:4), ďalší gól však už nepridali.Rakúšania hrozili najmä z brejkov, Slovákov zaskočili hneď v úvode III. tretiny - Schneider unikol po ľavom krídle a jeho strela z kruhu skončila za brankárom Branislavom Konrádom. V 52. min vo vlastnom oslabení unikol Adrián Holešinský a hostia ho faulovali, nariadené trestné strieľanie však premenil a poslal tím SR do najtesnejšieho náskoku. Už v rovnovážnom stave potom Miloš Roman zvýšil na 3:1, ktorý využil vysoké napádanie súpera a natlačil sa pred bránku súpera. V doplnkových nájazdoch na slovenskej strane uspeli Peter Cehlárik a Daniil Fominych, na strane súper nik.