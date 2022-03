Slováci si proti Rusom na MS v hokeji 2022 nezahrajú, stopku dostali aj Bielorusi

Prísny trest pre Rusov a Bielorusov

Zábery z Ukrajiny ich šokovali

Bielorusi sa búria proti sankciám

1.3.2022 (Webnoviny.sk) - Je to potvrdené, Slováci si proti Rusom na májových majstrovstvách sveta vo Fínsku nezahrajú. Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) suspendovala národné tímy Ruska a Bieloruska z účasti na medzištátnych podujatiach až do odvolania.Dôvodom je ruská vojenská intervencia na území Ukrajiny. Rusi ani Bielorusi sa nepredstavia na majstrovstvách sveta seniorov vo Fínsku, na MS do 20 aj 18 rokov ani na ďalších podujatiach minimálne do konca sezóny 2021/2022.V tlačovej správe IIHF po mimoriadnom zasadnutí jej výkonného orgánu strešná organizácia svetového hokeja ostro odsúdila použitie vojenskej sily a volá po diplomatickom urovnaní konfliktu. Exekutíva IIHF rovnako odobrala Rusom juniorský svetový šampionát 2023, ktorý sa mal na prelome rokov uskutočniť v Novosibirsku. Rusi a Bielorusi nesmú štartovať na MS hráčov do 18 rokov v rámci elitnej kategórie.Ruský hokej nebude mať zastúpenie ani na juniorských MS 2022, ktoré sa uskutočnia v náhradnom letnom termíne v Kanade, ani na ženských MS 2022 či ženských MS do 18 rokov.Bieloruský klub HK Gomeľ nebude môcť štartovať v Kontinentálnom pohári 2021/2022. V súvislosti s juniorskými MS 2023, ktoré Rusku odobrali, bude IIHF intenzívne hľadať nové dejisko."IIHF nie je politická organizácia a nemôže ovplyvniť rozhodnutia, ktoré boli prijaté v súvislosti s vojnou na Ukrajine," povedal prezident IIHF Luc Tardif v oficiálnom komuniké, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja. "Napriek tomu je našou povinnosťou urobiť všetko, aby sme zabezpečili organizáciu podujatí pre členské federácie a všetkých účastníkov v systéme šampionátov IIHF v bezpečnom prostredí. Boli sme šokovaní, keď sme videli zábery, ktoré sa k nám dostali z Ukrajiny. Som v úzkom kontakte s členmi miestnej hokejovej federácie a dúfame v záujme všetkých Ukrajincov, že tento konflikt bude vyriešený mierovou cestou," dodal šéf svetového hokeja.Vyššie zmienené skutočnosti nepotešili vedenie Bieloruskej hokejovej federácie, ktorá nesúhlasí s prísnymi sankciami voči hokeju v ich krajine."Ako športová organizácia hlboko veríme, že poslaním športu je spájať ľudí, podporovať priateľstvo, ducha fair-play a jednoty, a to najmä v ťažkých časoch. Sme proti tomu, aby sa prijímali nespravodlivé a diskriminačné rozhodnutia, ktoré sú v priamom rozpore so štatútom IIHF," cituje bieloruskú stranu ruský športový portál Championat.com."Bieloruskí športovci sa nezúčastňujú na tomto ozbrojenom konflikte. Preto aj napriek absurdnosti a nešportovosti rozhodnutia IIHF bude Bieloruský zväz ľadového hokeja naďalej pracovať na rozvoji hokeja v krajine a poskytovať všetkým svojim športovcom rovnaké príležitosti na profesionálny rast a rozvoj," dodávajú Bielorusi vo svojom stanovisku.