Slováci si v Tokiu volili členov do komisie olympijského a športového výboru, uspeli Tóth aj zlatá Rehák Štefečeková

8.8.2021 - Počas olympijských hier v Tokiu sa uskutočnili nielen voľby do komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ale aj voľby do komisie športovcov Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Do komisie boli zvolení piati účastníci OH 2020, resp. OH 2016 z celkového počtu deväť kandidátov.Traja z nich už v komisii pôsobili - tokijská olympijská vítazka v streľbe na trap Zuzana Rehák Štefečeková, olympijský šampión v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016 a doterajší šéf komisie športovcov SOŠV Matej Tóth a tiež triatlonista Richard Varga.Novými členmi komisie sa stali strieborný vodný slalomár z OH 2016 Matej Beňuš a tenista Filip Polášek, ktorý si v Tokiu pripísal premiérovú olympijskú účasť. Právo zúčastniť sa v tajných voľbách mali všetci slovenskí olympionici, štartujúci na OH v Tokiu. Z celkového počtu 41 športovcov toto právo využilo 32."Pod čiarou vo voľbách skončili stolná tenistka Barbora Balážová, športová gymnastka Barbora Mokošová, doterajšia členka komisie, bývalá rýchlostná kanoistka Martina Gogolová-Kohlová a boxer Andrej Csemez. Plavec Richard Nagy, ktorý bol členom komisie športovcov doteraz, v Tokiu nekandidoval. Okrem novozvolených olympionikov z letných športov sú členmi komisie traja zástupcovia zimných športov, ktorí boli zvolení počas ZOH 2018 v Pjongčangu - biatlonista Pavol Hurajt, zjazdárka Jana Gantnerová a sánkar Jakub Šimoňák," informoval Slovenský olympijský a športový výbor na svojom webe.Nominantom prezidenta SOŠV Antona Siekela v komisii je dvojnásobný olympijský víťaz vo vodnom slalome Michal Martikán. Okrem neho mala komisia aj dve členky ex officio, čo vyplývalo z ich pozície členiek komisie športovcov MOV, resp. Európskych olympijských výborov (EOV) - strelkyňu Danku Bartekovú a biatlonistku Janku Daubnerovú.Barteková v Tokiu svoju doterajšiu pozíciu neobhájila (medzi 30 kandidátmi na štyri volené miesta skončila siedma) a Janke Daubnerovej sa jej funkčné obdobie skončí v októbri. Členkami komisie športovcov SOŠV už nebudú.Komisia športovcov SOŠV v novom zložení sa zíde v období po olympijských hrách a zvolí si nového predsedu. Zástupca komisie sa na základe Stanov SOŠV stane ex officio členom výkonného výboru SOŠV (doteraz ním bol Matej Tóth) a komisia športovcov má právo nominovať svojho zástupcu aj do dozornej rady SOŠV.