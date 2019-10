Slováci si zaspomínali na Göteborg, v exhibícii ťažili z veku

Na snímke hráči Slovenska po exhibícii hokejových hviezd Slovensko – Švédsko v Košiciach 26. októbra 2019. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Košice 27. októbra (TASR) - Exhibícia hokejových legiend Slovenska a Švédska pripomenula viaceré pamätné súboje týchto krajín. Slovenskí hráči v Košiciach ťažili z nižšieho vekového priemeru, Švédi pricestovali s viacerými osobnosťami na čele s Michaelom Nylanderom či prvým obrancom v Tripple gold clube Tomasom Jonssonom.Do exkluzívnej spoločnosti víťazov ZOH, MS a Stanleyho pohára vstúpil 59-ročný Jonsson v roku 1994 po triumfe na ZOH. Spoločne s krajanmi Matsom Näslundom a Hakanom Loobom boli prvou trojicou v Tripple gold clube. Na exhibícii v Košiciach patril k starším hráčom švédskeho výberu.poznamenal so smiechom a vážnejšie pokračoval:poznamenal Jonsson, ktorý v slovenskom tíme poznal Miroslava Šatana, Žigmunda Pálffyho, ale aj Róberta Petrovického, ktorého viedol ako tréner v Leksande.Zápas nebol iba o stretnutí bývalých súperov, ale vo viacerých prípadoch aj spoluhráčov. Slovenský obranca Peter Podhradský si v sezóne 2002/2003 zahral na farme Anaheimu Mighty Ducks s Jonathanom Hedströmom. Bývalí spoluhráči zo Cincinnaty si mali čo povedať.poznamenal Podhradský.Obranca, ktorý v decembri oslávi 40-tku, sa udržuje v solídnej forme a v Bratislave pravidelne trénuje v partii aj s Ľubomírom Višňovským. Ani on nechýbal na košickej exhibícii.konštatoval "Višňa," ktorý mal v košickej šatni desiatich spoluhráčov z pamätných MS 2002 v Göteborgu, na ktorých získali historický titul majstra sveta.Podľa organizátora exhibície Štefana Pjonteka sa akcia vydarila. Nič na tom nezmenil ani fakt, že za Švédov napokon nenastúpili vopred avizovaní Daniel Alfredsson, Mattias Norström a ani Mikael Samuelsson.uviedol Pjontek.Košické stretnutie bolo treťou podobnou akciou pod jeho organizačnou taktovkou a v tradícii zaujímavých zápasov chce pokračovať.prezradil.Energiu do organizovania podobných podujatí mu dodávajú aj pozitívne reakcie osobností slovenského hokeja.povedal Štefan Pjontek.