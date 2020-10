Slováci spustili v Čechách produkciu najmodernejšej píly v strednej Európe

ECO-INVESTMENT, a.s. (37.5 %), silný priemyselný holding s dlhoročnými skúsenosťami pri nákupe guľatiny a výrobe celulózy a papiera. Okrem iného zodpovedný za celkový projektový manažment a výstavbu píly.



8.10.2020 (Webnoviny.sk) -"Investičné náklady na projekt vo výške 115 mil. EUR (cca 3 mld. CZK) boli použité na založenie jednej z najmodernejších píl v stredoeurópskom regióne s plánovanou ročnou reznou kapacitou 1 milión metrov kubických guľatiny. To vytvára obrovskú príležitosť pre spracovanie domácej guľatiny v Českej republike. LABEWOOD si kladie za cieľ spracovať guľatinu najmä zo zdrojov, ktoré boli pôvodne použité na export bez akejkoľvek pridanej hodnoty," povedal na slávnostnom spustení výroby veľkokapacitnej píly Milan Fiľo.LABEWOOD v súčasnej dobe zamestnáva priamo 135 ľudí. V budúcom štvrťroku sa zameria na zvýšenie výroby a taktiež na nárast počtu interných zamestnancov na 160.Stavebné práce začali oficiálne v decembri 2018. Do marca 2020 v spolupráci s partnermi a s dodávateľmi dokázala spoločnosť dokončiť všetky potrebné stavebné objekty a nainštalovať technológiu potrebnú pre začatie skúšobnej prevádzky píly.V rôznych obdobiach výstavby bolo v projekte zamestnaných zhruba 300 rôznych firiem z Českej republiky, Slovenska a ďalších európskych krajín a zabezpečoval prácu pre viac ako 1 400 zamestnancov."Som veľmi rád, že som bol súčasťou tohto významného dňa nie len pre región, ale pre celú Českú republiku. Takéto investície naša krajina potrebuje a najmä v tejto dobe, keď otváranie nových závodov nie je bežná vec. Každé nové pracovné miesta sú veľkým prínosom. Projekt podporila aj česká vláda. Firma LABEWOOD získala na výstavbu závodu investičnú podporu pol miliardy korún, čo bola v roku 2017 najvyššia investičná pomoc," povedal predseda vlády ČR Andrej Babiš. Na slávnostnom spustení výroby sa zúčastnili aj minister vnútra ČR Jan Hamáček a predseda poslaneckej snemovne ČR Radek Vondráček.Projekt je spoločným dielom štyroch významných investorov, z ktorých každý do projektu prispieva jedinečnými vlastnosťami potrebnými pre úspešnú výstavbu a dlhodobú udržateľnosť projektu:ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.Informačný servis