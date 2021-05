Slováci sú čoraz viac eko. Dokonca aj pivo kupujú častejšie vo vratných fľašiach

Vratné fľašky pre eko zajtrajšky

Definitívny odchod od piva v plaste

12.5.2021 (Webnoviny.sk) -Pandémia presmerovala pôžitky, ktoré si ľudia obvykle zvykli vychutnávať v podnikoch či reštauráciách, do obchodov. Slováci sa po úvodnom šoku z prvej vlny začali postupne vracať k jedlám a nápojom, ktoré mali radi a dopriali si ich v balenej podobe. Zároveň však začali byť vnímavejší aj k samotným obalom. "Rád konštatujem, že Slováci pokračovali v nastolenom trende aj v tomto roku. Darilo sa vratným fľašiam, ktoré sú z pohľadu baleného piva obalmi najviac šetrnými k životnému prostrediu. Spotrebitelia išli do udržateľnej voľby s nami a vďaka tomu vzrástli naše predaje piva vo vratnom skle len za prvé tri mesiace tohto roka až o 50 % v porovnaní s vlaňajškom," komentuje vývojAko dodal, jedným z faktorov je aj odklon spotrebiteľov od plastových pivných PET fliaš, ktoré boli ešte pred dvoma rokmi z pohľadu baleného piva druhou najväčšou kategóriou. Potom, čo Prazdroj ohlásil v roku 2019 postupný odchod od piva v plaste, reflektovali na tento krok aj spotrebitelia, ktorí pozitívne zareagovali na ponúkanú alternatívu. "Slováci majú v sebe stále nostalgiu vratných fliaš a zároveň chcú byť šetrnejší k prírode. Naše dáta ukazujú, že práve tento typ obalov je v srdci spotrebiteľov na najvyššej priečke. To je atribút, na ktorý sme naviazali naše aktivity v segmente obchodov a snažíme sa ľudí priviesť k skleneným fľašiam ako prirodzenej voľbe. Chceme, aby vratné fľaše nevnímali len cez ekonomický či ekologický rozmer, ale aby ich nákup bol aj čo najviac pohodlný," približujeSlováci sú v obchodoch čoraz náročnejší a zmena ich nákupných požiadaviek je počas krízy ešte citeľnejšia – pozerajú už nielen na kvalitu produktov či prostredie, ale aj na znižovanie času stráveného v obchodoch. Existujú pritom rôzne cesty, ako uľahčiť spotrebiteľom rozhodovanie či skrátiť čas, ktorý v predajni strávia a zvýšiť tak pocit spokojnosti z nakupovania. V tejto oblasti prišiel Prazdroj už pred niekoľkými rokmi s regálovým programom a pivnou uličkou. "Sme presvedčení, že pivný zážitok patrí nielen do podnikov a reštaurácií, ale aj do obchodov. Práve počas korony sa potreba priniesť ho ľuďom pri nákupe ukázala ešte naliehavejšie. A sme radi, že naši partneri zo segmentu obchodov sa vydali na túto cestu spolu s nami. Ku koncu minulého roka sme mali na slovenskom trhu asi 300 inštalácií regálového programu, do marca tohto roku pribudlo ďalších 25," komentuje. Nové usporiadanie pivnej kategórie v predajniach je pridanou hodnotou nielen pre zákazníkov, ale aj významným benefitom pre obchodníkov. Každá takáto inštalácia môže priniesť totiž až 16 % nárast celej kategórie piva. "Ako líder v budovaní pivnej kultúry chceme, aby rástla celá kategória, preto ju intenzívne rozvíjame nielen na tradičnom, ale aj na modernom trhu. Za prvý kvartál tohto roka sme zrealizovali 3 pivné uličky, pričom vo všetkých troch fungujú aj LCD panely s krátkymi videami, ktoré sú, ako inak, o pive – o tom, ako si ho správne naliať do pohára. Ide o interaktívny spôsob, ako zákazníka nielen zaujať, ale aj edukovať, aby bol jeho zážitok z konzumácie piva doma čo najlepší," vysvetľuje, pričom dodal, že s inováciami ešte v Prazdroji nekončia.Napriek tomu, že začiatok tohto roka bol z hľadiska aktivít a úprav kvôli bezpečnostným opatreniam v útlme, spoločnosť len za prvé tri mesiace preinvestovala desaťtisíce eur, pričom do konca roka túto sumu ešte navýši. "Plány na tento rok máme nastavené ambiciózne, no veríme, že sú splniteľné. Kríza potvrdila, že veľkou devízou našich tímov je flexibilita, na čom chceme stavať aj naďalej. Pracujeme na inováciách, už v druhej polovici tohto roka by zákazníci mohli vo vybraných obchodoch vidieť novinku, ktorú do pivnej kategórie chceme priniesť," prezrádzaAko dodal, v rámci predajnej plochy kontinuálne pracujú spolu s obchodnými partnermi na vystavení vratných sklenených fliaš na úkor piva v plaste ich vysunutím do popredia. Je to jeden z krokov, ako zákazníkom viac priblížiť ekologickú voľbu. Od januára sa navyše spoločnosť zamerala na propagáciu tohto balenia, šetrného k prírode, ešte výraznejšie ako vlani. So zákazníkom komunikovali už priamo v obchodoch, a to prostredníctvom vizuálov, ktoré niesli na sebe posolstvo, že dať si pivo z vratnej fľašky je pre naše zajtrajšky dobrá voľba. S týmto odkazom bolo vystavených 600 stojanov, 12-tisíc prepraviek s prebalmi či 4-tisíc cenoviek. Prazdroj tiež podporoval prepravky, ktoré umožňujú odniesť si viac pív naraz. Už tento týždeň pritom Slováci v obchodoch postupne nájdu špeciálne balenia z recyklovateľného papiera, ktoré umožňujú odniesť si pohodlne 8 a 10 kusov fliaš značiek Šariš, Gambrinus a Veľkopopovický Kozel. Všetky spája ekologický odkaz spojený s filozofiou konkrétnej značky, ale napríklad aj to, že obsahujú návod, ako si správne naliať pivo zo sklenenej fľaše, ale tiež poďakovanie za kúpu ekologického obalu.Obaly sú v Prazdroji veľkou témou dlhodobo. Práve preto spoločnosť vlani prijala verejný záväzok v podobe novej komplexnej stratégie udržateľnosti. V rámci neho deklaruje, že v roku 2030 chce mať všetky produkty balené v znovu použiteľných či recyklovateľných obaloch a zároveň aspoň z polovice vyrobené z recyklátu. "V našich plánoch sme sa rozhodli ešte zrýchliť a definitívny odchod od piva v plaste chceme zrealizovať už do konca tohto roka. Našu plastovú stopu sa snažíme čo najviac eliminovať aj znižovaním hmotnosti a miery použitia plastových obalov. Chceme však celkovo podporovať cirkularitu obalov, a preto už teraz pracujeme na zvyšovaní podielu recyklovaného hliníka v našich plechovkách. Už teraz sú vyrobené zo 40 – 50 % recyklátu, čo umožňuje výrazne znižovať ich uhlíkovú stopu," uzatvára