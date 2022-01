Slováci sú na Australian Open stále v hre, Kučová, Gombos a Molčan sa prebojovali do 2. kola dvojhry

Solídny zápas

Gombos zahral 64 nevynútených chýb

Molčan mal nastúpiť proti Ruudovi

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenis si v druhý hrací deň na Australian Open v Melbourne výrazne vylepšil svoje renomé. Po pondelkových nezdaroch Anny Karolíny Schmiedlovej a Viktórie Kužmovej v utorok uspeli v zápasoch 1. kola dvojhry Kristína Kučová, Norbert Gombos aj Alex Molčan.Kučová zdolala Japonku Misaki Doiovú 6:3, 7:5 a Gombos si v súboji dvoch úspešných kvalifikantov poradil s Kazachom Timofejom Skatovom 6:3, 6:2, 1:6, 6:4. Do 2. kola v Melbourne Parku postúpil po prvý raz v kariére aj Alex Molčan, ktorý po tri a polhodinovom boji zdolal Rusa Romana Safiullina 6:3, 7:6 (9), 5:7, 7:6 (6).Kučová (96. v renkingu WTA) odohrala proti favorizovanej 75. hráčke svetového rebríčka Doiovej štatisticky solídny zápas. Súperke päťkrát vzala podanie a rozhodujúcim spôsobom v dvanástom geme druhého setu, keď vďaka víťaznému forhendu premenila prvý mečbal. Celkovo Slovenka prestrieľala Japonku 23-19 vo víťazných úderoch a urobila o 13 nevynútených chýb menej (16-29).Kučová odplatila Doiovej prehru z nedávneho turnaja v austrálskom Adelaide 3:6, 6:3, 1:6. Tridsaťjedenročná Bratislavčanka si vo štvrtej účasti v hlavnej súťaži iba po druhý raz zahrá v 2. kole na Australian Open, v roku 2017 rovnako vyhrala svoj úvodný zápas. Aktuálne môže vylepšiť svoje maximum v Melbourne Parku, keďže v 2. kole nastúpi proti ďalšej tridsiatničke - Rumunke Sorane Cirsteovej, ktorá nečakane vyradila Češku Petru Kvitovú.Gombos takmer tri hodiny bojoval s 20-ročným Kazachom Skatovom, ktorý je až na 253. mieste rebríčka ATP, ale napokon ho zdolal 3:1 na sety. Aktívnejší Slovák zahral 42 víťazných úderov, ale aj 64 nevynútených chýb. Skatov mal v tejto štatistike pravdy bilanciu 6-39. Vo štvrtom sete Gombos prehrával 2:4, ale od tohto stavu získal štyri gemy v rade a po vynútenej chybe súpera z bekhendu sa tešil z premeneného mečbalu."Prvé dva sety boli z mojej strany takmer bezchybné, v polovici tretieho setu sa zdvihol vietor, začal som robiť chyby a súper to využil. Potom som nechal jeho tvoriť hru a on začal robiť chyby. Som veľmi šťastný, že som to dotiahol do úspešného konca," uviedol Norbert Gombos vo vysielaní Rádia Slovensko.Tridsaťjedenročný rodák z Galanty Gombos (117. v rebríčku ATP) je účastníkom hlavnej súťaže na AO po tretí raz za sebou, ale prvýkrát postúpil do 2. kola. Súperom zverenca Tibora Tótha a kondičného trénera Dávida Olasza v 2. kole bude finalista AO z roku 2018 Chorvát Marin Čilič nasadený ako dvadsiaty siedmy. Čilič si v 1. kole poradil s Emiliom Gómezom z Ekvádora.Molčan (74. v rebríčku ATP) vo svojej premiére na Australian Open pôvodne mal nastúpiť proti hráčovi Top Ten Casperovi Ruudovi. Lenže nórsky favorit odstúpil z turnaja pre zranenie členka ešte pred začiatkom zápasu, preto ho v "pavúku" dvojhry nahradil Rus Roman Safiullin ako tzv. lucky loser. Molčan vyhral prvý set 6:3 a druhý získal napriek tomu, že prehrával 2:4 a neskôr v tajbrejku odvrátil tri setbaly súpera.V koncovke tretieho setu bol lepší 149. hráč rebríčka ATP Safiullin, vyhral ho 7:5 po jedinom brejku v závere. Vo štvrtom bol opäť vpredu slovenský tenista. Súperovi ušiel na 5:3, no Rus dotiahol set do tajbrejku. V ňom 24-ročný prešovský ľavák viedol 5:1, ale potom prišli z jeho rakety chyby a súper vyrovnal na 5:5.Molčan sa nevzdal a pri mečbale za stavu 7:6 mu ruský tenista pomohol nevynútenou chybou z forhendu. Súperom Molčana v 2. kole bude 35-ročný Španiel Pablo Andújar (83. v renkingu ATP), ktorý by mohol byť pre talentovaného Slováka zdolateľný súper. Práve 3. kolo je dosiaľ maximom pre Molčana na grandslamovom turnaji, postúpil doň vlani na US Open.