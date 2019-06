Slováci sú nespokojní s finančnou situáciou a nedostatkom voľného času

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. júna (TASR) – Obyvatelia Slovenska hodnotia spokojnosť so svojím životom na stupnici od nuly do desiatich známkou sedem. Čiže sú skôr spokojní ako nespokojní. Najvyššiu spokojnosť pociťujú obyvatelia Slovenska pri hodnotení vzťahov s rodinou, so susedmi a pri hodnotení svojho zamestnania. Naopak, najhoršie ohodnotili spokojnosť s finančnou situáciou a množstvom voľného času na svoje záľuby. Informoval o tom vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR na základe výsledkov zisťovania EU SILC 2018.povedal predseda ŠÚ SR Alexander Ballek.Finančnú situáciu obyvatelia Slovenska ohodnotili známkou 5,9, pričom pred piatimi rokmi oznámkovali svoje príjmy známkou 5,5. V ohodnotení voľného času obyvatelia Slovenska, naopak, pociťujú zhoršenie na 6,7 bodu z pôvodných 7,3.ŠÚ zatiaľ nemá k dispozícii najnovšie údaje zo zahraničia. No v porovnaní štátov Európskej únie boli pred piatimi rokmi pri rovnakom zisťovaní najspokojnejší so životom obyvatelia Švajčiarska so známkou 8,0 a najmenej spokojní obyvatelia Bulharska so známkou 5,7.Podľa ŠÚ priniesol výskum niekoľko zovšeobecňujúcich záverov. Ľudia v bohatších krajinách sú spokojnejší so svojím životom než ľudia v chudobnejších krajinách. Nárast príjmu v konkrétnej krajine však nárast spokojnosti nepriniesol. Vzťah medzi individuálnym príjmom a subjektívnym blahobytom je však podľa ŠÚ dôležitý.