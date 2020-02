Slováci sú po vražde Kuciaka aktívnejší, ale ich dôvera v štátne inštitúcie je na bode mrazu

Dno prerazila ďalšia šokujúca informácia

Aktívnejší prístup k veciam verejným

21.2.2020 (Webnoviny.sk) - Po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú Slováci aktívnejší a ich dôvera k štátnym inštitúciám je na bode mrazu. Pre agentúru SITA to uviedla sociologička z Inštitútu pre verejné otázky Oľga Gyárfášová. Slovensko si v piatok pripomína druhé výročie smrti Jána a Martiny, ktorých 21. februára zastrelili v ich dome vo Veľkej Mači.Dvojnásobná vražda podľa sociologičky Slovensko nepochybne zmenila. „Dozvedeli sme sa veci, ktoré sme si nevedeli vôbec predstaviť a vždy, keď už sme mali pocit, že dno bolo dosiahnuté, zdola sa ozvala ďalšia šokujúca informácia. Realita predbiehala fantáziu spisovateľa lacných gangsteriek. Otázka, pred ktorou stojíme, je, ako sa s týmito informáciami naložíme,“ dodala Gyárfášová.V reakcii na túto udalosť sa po Slovensku konalo niekoľko mnohotisícových zhromaždení, ktoré organizovala iniciatíva Za slušné Slovensko , a ktorých cieľom bolo vyvodenie zodpovednosti zo strany vlády na čele s vtedajším premiérom Robertom Ficom ( Smer-SD ).Sociologička zdôraznila, že tieto demonštrácie vyvolali tlak na personálne zmeny, vytvorili pocit občianskej spolupatričnosti aj spoločne zdieľanej piety a artikulovali jasnú objednávku po zmene v spôsobe spravovania krajiny.„V neposlednom rade boli impulzom pre mnohých ľudí z mimovládneho sektora, akadémie, lokálnej politiky či biznisu vstúpiť do ‚veľkej' politiky a prevziať za uskutočnenie tejto zmeny osobnú zodpovednosť,“ doplnila Gyárfášová.Počet ľudí, ktorí sa zúčastnili na demonštráciách organizovaných iniciatívou Za slušné Slovensko alebo ekologickými aktivistami, počet drobných donorov pre najrôznejšie verejné zbierky či nadštandardná volebná mobilizácia v prípade regionálnych volieb v Banskobystrickom kraji na jeseň 2018. To všetko podľa sociologičky svedčí o aktívnejšom prístupe občanov k veciam verejným.„Dôvera k základným inštitúciám štátu, vrátane justície a polície, je na bode mrazu. Nie náhodou je najdôveryhodnejšou političkou nadstranícka prezidentka, ktorá vzišla z volieb ‚po Kuciakovi'. Kritický postoj k ‚držiteľom moci' sa premieta vo výraznom poklese voličskej podpory pre vládne strany,“ zdôvodnila Gyárfášová a doplnila, že mieru participácie i kritičnosti preveria nastávajúce voľby.Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili vo februári 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Kuciak pracoval ako investigatívny novinár pre portál Aktuality.sk. V rámci svojej činnosti sa zameriaval aj na kauzy spojené s podnikateľom Marianom Kočnerom. V súčasnosti sa koná súdne pojednávanie s Marianom Kočnerom, Alenou Zsuzsovou, Miroslavom Marčekom a Tomášom Szabóom, ktorí sú obžalovaní z objednávky, sprostredkovania a vykonania vraždy.Miroslav Marček je pritom vyčlenený na samostatné súdne pojednávanie. Zoltána Andruskóa už Špecializovaný trestný súd odsúdil na 15 rokov odňatia slobody za podiel na úkladnej vražde novinára. Tú si u neho mala objednať Alena Zsuzsová na požiadanie Mariana Kočnera.