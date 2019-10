SLOVÁCI, TEŠTE SA: Koncoročné odmeny bude vyplácať až 40 % firiem

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Koncoročné odmeny sa chystá vyplácať 40 % firiem na Slovensku, v porovnaní s 51 % vlani. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Datank pre ČSOB na reprezentatívnej vzorke 617 firiem. Na odmeny sa tak môžu tento rok tešiť zamestnanci v desatine malých, 38 % stredne veľkých a takmer polovici veľkých firiem.Najväčší podiel firiem, ktoré sa chystajú vyplácať koncoročné odmeny, je v Trnavskom (54 %) a Trenčianskom (49 %) kraji. Naopak, najmenej firiem chystajúcich koncoročné odmeny je v Prešovskom kraji (27 %).V priemere každá tretia firma na Slovensku (34 %) tento rok neplánuje vyplácať svojim zamestnancom žiadne koncoročné odmeny. Ďalšie, zhruba tri percentá spoločností oslovených v prieskume, odmeny za tento rok vyplatí, ale nie v závere tohto roka, ale v tom nasledujúcom. Odmeny pritom vyplácajú firmy najčastejšie v peňažnej forme (96 %). Poukážky a vecné dary volí len minimum oslovených podnikateľov.Ak firmy odmeny nevyplácajú, najčastejším dôvodom je ich finančná situácia (32 %). Ďalších 15 % firiem poskytuje iné formy odmeňovania. Najčastejšou priemernou výškou ročnej odmeny je 500 eur (24 %). V priemere tisíc eur a viac plánuje vyplatiť viac ako pätina firiem (21 %).V porovnaní s vlaňajškom sa výška odmien zásadne nelíši. Takmer tri štvrtiny firiem budú tento rok vyplácať rovnaké odmeny ako vlani, zatiaľ čo 12 % podnikateľov dá svojim zamestnancom nižšie odmeny ako v roku 2018 a 15 % vyplatí na odmenách viac.Z pohľadu regiónov avizujú vyššie odmeny ako vlani najmä firmy v Košickom (20 %) a Žilinskom (19 %) kraji. Naopak, najviac firiem avizujúcich nižšie odmeny je v Bratislavskom kraji (19 %).Legislatíva umožňuje vyplácať zamestnancom 14. plat, ktorý je spolu s 13. platom možné oslobodiť od platenia daní a odvodov do výšky 500 eur. V priemere 7 z 10 firiem v prieskume odpovedalo, že túto možnosť nevyužije. Štvrtina firiem tvrdí, že na to nemá, 16 % poskytuje iné odmeny a rovnako pre 16 % opýtaných firiem nie je možné splniť podmienky, ktoré definuje zákon. Najviac firiem, ktoré plánujú možnosť využiť, je v radoch väčších firiem a s obratom nad 200.000 eur (28 %). Možnosti nezdanenia 14. platu využije tiež 5 % malých a štvrtina stredne veľkých firiem.