Slováci trénovali s radosťou, Sekera sľubuje peknú rozlúčku

Na snímke Andrej Sekera počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 20. mája 2019. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Košice 20. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti si užili posledný spoločný tréning na MS 2019 v Košiciach. V pondelok popoludní na ňom panovala dobrá atmosféra, hráči si v závere vyskúšali aj netradičné súťaže. Obranca Michal Čajkovský a útočník Michal Krištof triafali zastrčenú gumu v ľade, ktorá drží bránku, vyzvať do súboja sa nechali aj asistenti Michal Handzuš a Andrej Podkonický. Kapitán Andrej Sekera pred záverečným duelom s Dánskom fanúšikom odkázal, že hráči sa s nimi i s turnajom chcú rozlúčiť víťazstvom.Na tréningu sa zúčastnili všetci hokejisti okrem zranených obrancov Mareka Ďalogu a Christiána Jaroša.povedal Sekera. Práve duelom so severanmi sa skončí účinkovanie Slovenska na tohtoročných MS. Hoci do štvrťfinále už zverenci Craiga Ramsayho nepostúpia, motivácia im nechýba.zdôraznil kapitán.Slovenskí hokejisti sa chcú odmeniť aj vynikajúcim divákom, ktorí sa počas celého turnaja starali v Steel Aréne o vynikajúcu atmosféru.pokračoval Sekera. Hráči chcú dopriať sladký koniec šampionátu aj Ladislavovi Nagyovi. Pre tridsaťdeväťročného útočníka to bude totiž posledný zápas v bohatej kariére.povedal Sekera o svojom spoluhráčovi.Nagy má za sebou úspešnú kariéru nielen v národnom tíme, ale aj v NHL, v ktorej odohral dohromady 453 duelov a nazbieral 315 bodov (117+198). Pred dvadsiatimi rokmi bol pri prvej slovenskej medaile ako kapitán bronzového tímu na šampionáte hráčov do dvadsať rokov vo Winnipegu. Bronz má aj z elitného šampionátu 2003 z Helsínk, nad všetkými úspechmi však čnie zlato z Göteborgu z roku 2002.uzavrel s úsmevom.