Slováci už môžu cestovať do Škótska a nemusia absolvovať povinnú karanténu

28.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slováci môžu od utorku cestovať bez nutnosti absolvovania karantény aj do Škótska. Vyplýva to z webovej stránky škótskej vlády, ktorá sa rozhodla nasledovať kroky Veľkej Británie. Tá oznámila uvoľnenie opatrení pre občanov SR v piatok 24. júla.„Od utorka 28. júla budú cestujúci z Estónska, Lotyšska, Slovinska, Slovenska oslobodení od karanténnych pravidiel. Toto rozhodnutie nasleduje po preskúmaní miery výskytu infekcie koronavírusu,“ píše sa stránke škótskej vlády. O tom, či Slováci budú môcť cestovať do všetkých častí Spojeného kráľovstva, však ešte musia rozhodnúť vlády Walesu a Severného Írska.Slovensko patrí ku krajinám, ktoré najlepšie zvládli prvú vlnu pandémie. Napriek tomu nebolo zaradené do zoznamu krajín, z ktorých je umožnené cestovať do častí Spojeného kráľovstva bez nutnosti absolvovania povinnej karantény.Aj preto minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS ) odovzdal 21. júla britskému veľvyslancovi Adrewovi Garthovi diplomatickú nótu, v ktorej boli aj najnovšie slovenské epidemiologické dáta.Veľká Británia 24. júla rozhodla o tom, že Slovensko považuje za bezpečnú krajinu a umožňuje jeho občanom vstup na svoje územie bez nutnosti absolvovania karantény. Rovnako ako v prípade Škótska toto rozhodnutie vstupuje do platnosti dnes.Do nedele 26. júla Slovensko evidovalo celkovo 2 181 nakazených koronavírusom, uzdravilo sa 1 616 chorých.