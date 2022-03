Slováci v Davisovom pohári po úvodnom dni remizujú s Talianmi, Sinner zdolal Gombosa, ale Horanský senzačne vyrovnal

Sinner si vylepšil bilanciu

Prvá singlová výhra Horanského

4.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí tenisti hrajú s favorizovanými Talianmi 1:1 po úvodnom dni kvalifikačného súboja o účasť vo finálovom turnaji Davisovho pohára 2022. Nečakane otvorený súboj bude pokračovať v sobotu od 15.00 h štvorhrou a záverečnými dvojhrami.O úvodný taliansky bod sa v bratislavskom Národnom tenisovom centre postaral Jannik Sinner . V neprítomnosti Mattea Berrettiniho prvý hráč talianskeho tímu zdolal slovenskú dvojku Norberta Gombosa 6:4, 4:6, 6:4.Vo vyše dvojhodinovom boji Gombos v treťom sete viedol 3:2 aj 4:3, ale ďalšie tri gemy získal jeho súper a tým ovládol aj celý zápas. Sinner brejkol Gombosa v deviatom geme a potom dopodával do víťazstva. Vo vzájomnej bilancii sa 20-ročný Talian ujal vedenia 2:0 nad 31-ročným Slovákom."Bolo to ťažké, ale presne také som to očakával. Gombosovi vyhovuje tento povrch, ale mne tiež. Od polovice druhého setu sa môj súper zlepšil najmä z bekhendu a prestal robiť chyby. V treťom sete som musel viac pritlačiť, aby som zvíťazil," reagoval Jannik Sinner podľa webu Talianskej tenisovej federácie.V druhej dvojhre sa nemohla predstaviť slovenská jednotka Alex Molčan (66. v rebríčku ATP), ktorého vyradili zdravotné problémy.Nahradil ho Filip Horanský , ktorému v renkingu patrí až 203. priečka, ale napriek tomu zdolal favorizovaného Taliana Lorenza Sonega (21. v renkingu) za 106 minút 7:6 (2), 6:3.Dvadsaťdeväťročný rodák z Piešťan dosiahol vôbec prvé singlové víťazstvo v Davisovom pohári v druhom zápase.Po získanom úvodnom sete v tajbrejku Horanskému nevyšiel úvod druhého dejstva a prehrával 0:2. Sériou troch gemov sa dostal na 3:2 a rozhodujúcim spôsobom súpera brejkol v ôsmom geme na 5:3. Svoje podanie potom využil na spečatenie nečakaného triumfu, využil druhý mečbal.V sobotnej štvorhre by od 15.00 h mali proti sebe nastúpiť špecialisti Filip Polášek Igorom Zelenayom proti Simonemu Bolellimu a Stefanovi Travagliovi.Potom by podľa pôvodného rozpisu mal prísť na rad súboj jednotiek Molčan - Sinner a napokon dvojok Gombos a Sonego. Je však pravdepodobné, že pri možnej neúčasti Molčana opäť dostane prednosť Horanský.