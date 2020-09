Slováci v dodávke havarovali na diaľnici v Nemecku, v prívese sa našlo aj biele levíča (video)

Zrážka dodávky s dvomi autami

V prívese sa mal nachádzať aj tukan

9.9.2020 (Webnoviny.sk) - Po havárii na diaľnici v juhozápadnom Nemecku sa v prívese dodávky našlo biele levíča. Ako uviedli predstavitelia zoo, ktorá zviera prijala, 7-mesačná samica je v poriadku.Vzácne mláďa našli v klietke v prívese potom, ako sa dodávka v utorok zrazila s ďalšími dvomi vozidlami na diaľnici A5 neďaleko Heidelbergu. Vodiča dodávky a dvoch spolujazdcov, občanov Slovenska, previezli so zraneniami do nemocnice.Lev síce pri nehode taktiež utrpel zranenia, no po prevoze do zoo v Landau skonzumoval mleté hovädzie mäso a vypil mlieko. Pracovníci dali samičke meno Lea.Podľa zasahujúcich policajtov sa v dodávke našli dokumenty naznačujúce, že levíča prepravovali zo Slovenska do španielskej Barcelony. Polícia však zatiaľ neuviedla, či bol transport zvieraťa legálny.Svedkovia nehody informovali, že v prívese sa okrem levieho mláďaťa nachádzal aj tukan, ktorému sa podarilo ujsť.