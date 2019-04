Slováci v piatich mestách budú behať za tých, ktorí nemôžu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) - Globálny charitatívny beh Wings for Life World Run bude v tomto roku v piatich slovenských mestách. Vo Vysokých Tatrách, Žiline, Nitre, Piešťanoch a Bratislave účastníci vyštartujú naraz 5. mája o 13. h a cez aplikáciu sa spoja s ďalšími bežcami z celého sveta. Globálny charitatívny beh sa uskutoční už po šiesty raz s cieľom pomôcť tým, ktorí behať nemôžu. V mestách budú štartovať aj známe osobnosti niektoré z nich pomohli aj pri organizácii. Napríklad App Run Nitra má pod palcom Miroslav Ecker, známy ako DJ EKG.tvrdí.doplnil. Trať v Nitre povedie cez mestský park a DJ EKG pripravil hudobný mix, ktorý má pomôcť zvýšiť tempo.K organizátorom sa tento rok pridali aj wakeskaterka Zuzana Vráblová a snoubordista Zoltán Strcuľa, ktorí organizujú beh v Piešťanoch okolo Sĺňavy. Na App Run v Bratislave - okolo jazera Kuchajda a novom Národnom futbalovom štadióne - pozýva bežec Gabriel Švajda. Ďalší známi ľudia pomáhajú organizovať beh v Žiline, ktorý odštartuje druhýkrát v Zámockom parku Budatínskeho hradu či App Run Vysoké Tatry v Starom Smokovci.Nadácia Wings for Life uviedla, že prostredníctvom aplikácie a virtuálneho stíhacieho vozidla sa ľudia môžu zúčastniť na behu kdekoľvek na Slovensku. Aplikácia Wings for Life World Run funguje na princípe zaznamenávania odbehnutej vzdialenosti pomocou GPS. V pravidelných intervaloch bežca informuje o pozícii virtuálneho stíhacieho auta a čase, kedy ho pri aktuálnom tempe dostihne.informujú organizátori v tlačovej správe. Z poplatkov nadácia podporí výskumy a štúdie, ktoré hľadajú spôsob liečby poranenej miechy.