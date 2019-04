Slováci v príprave nestačili na Čechov

Na snímke zľava Filip Chytil (ČR) strieľa duruhý gól do siete brankára Slovenska Júliusa Hudáčka (uprostred) v zápase Euro Hockey Challenge v ľadovom hokeji Slovensko - Česko v Trenčíne v piatok 26. apríla 2019. Foto: TASR Na snímke zľava Filip Chytil (ČR) strieľa duruhý gól do siete brankára Slovenska Júliusa Hudáčka (uprostred) v zápase Euro Hockey Challenge v ľadovom hokeji Slovensko - Česko v Trenčíne v piatok 26. apríla 2019. Foto: TASR

Trenčín 26. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali v piatkovom prípravnom zápase v Trenčíne s Českou republikou 1:3. Triumf českého mužstva režíroval Filip Chytil, autor dvoch gólov, tretí pridal Dominik Kubalík. Za Slovákov skóroval Richard Pánik.





Za najlepšieho hráča SR vyhlásili po zápase Tomáša Tatara, z českého tímu si cenu prevzal Chytil. Duel Euro Hockey Challenge bol pre zverencov trénera Craiga Ramsayho šiesty v poradí v rámci záverečnej prípravy pred MS, čakajú ich ešte tri. Ten nasledujúci už v sobotu v Nitre, kde sa Slováci stretnú opäť s Čechmi o 18:00 h.Prvú strelu v zápase vyslal Tatar, ale Česi udreli hneď z protiútoku. Červený poslal puk z pravej strany na Hudáčka, ten ho vyrazil pred seba a Chytil ho dorazil do siete - 0:1. Šance Slovenska prišli v následnej presilovke, najmä Tatarove strely boli nebezpečné.Od úvodu sa hralo vo výbornom tempe, starali sa oň obe mužstvá. Do konca prvej tretiny sa ešte zrodilo pár zaujímavých momentov na oboch stranách, 39 sekúnd pred koncom prišlo vyrovnanie Slovákov. Nagy posunul puk na Pánika a ten faulovaný prekonal Kovářa.Zaujímavý a veľmi svižný hokej pokračoval aj po prestávke. Do vedenia išli opäť Česi, keď sa po strele Tomáška presadil po druhý raz v zápase Chytil. Hostia po góle ožili, vytvorili si aj ďalšie šance. Ramsayho zverenci pohrozili v 30. minúte, keď Puliš z otočky prekvapivo vystrelil, ale puk išiel vedľa pravej žŕdky.K slovu sa potom dostal opäť Chytil, ktorý takmer strelil tretí gól, ale v samostatnom nájazde mu nedovolil skórovať výborný Hudáčkov zákrok. V závere mal ešte šancu Hanzl, ale ani on neuspel.Českí hokejisti pokračovali aj v tretej tretine v zlepšenej hre, mali viac šancí ako Slováci, súpera však mohli paradoxne sami posadiť na koňa. V 44. minúte totiž Jeřábek poslal Kovářovi nečakanú "malú domov" a český brankár len s námahou zabránil kurióznemu vyrovnaniu.Oň sa Slováci snažili aj v zostávajúcom čase, ale česká defenzíva bola len veľmi ťažko priepustná. V 54. minúte fauloval Sekera a v presilovej hre Česi definitívne poistili svoj triumf po strele Kubalíka - 1:3.

Ladislav Nagy, útočník SR: "Rozhodli detaily. Urobili sme chyby, musíme sa z toho poučiť. Aj v presilovkách to nebolo ono, musíme si pozrieť video a povedať si, čo bolo zlé."



Andrej Sekera, kapitán SR: "Výsledok sa počíta, ale nemyslím si, že sme hrali zle. Popracovať musíme najmä na presilovkách, ale práve o tom je príprava."



Július Hudáček, brankár SR: "Necítil som sa dobre na 100 percent, ale na to sa nechcem vyhovárať. Navyše bolo veľmi teplo. Hralo sa vo výbornom tempe, lietalo sa hore - dole."





Slovensko - Česko 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)



Góly: 20. Pánik (Nagy) - 1. Chytil (Červený, Tomášek), 24. Chytil (Tomášek, Červený), 54. Kubalík (Kundrátek, Řepík). Rozhodovali: Konc st., Snášel - Konc ml., Tvrdoň,

Vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0,

6205 divákov (vypredané).



Slovensko:



Hudáček - Štajnoch, Sekera, Jaroš, Fehérváry, Ďaloga, Koch, Grman, Rosandič - Pánik, Nagy, Tatar - Lantoši, Sukeľ, Studenič - Puliš, Kytnár, Liška - Buček, Zigo, Lunter



Česko:



Jakub Kovář - Jeřábek, Polášek, Pavlík, Jordán, Kundrátek, Krejčík, Sklenička, Moravčík - Sekáč, Fořt, Zaťovič - Tomášek, Chytil, Červený - H. Zohorna, R. Zohorna, T. Zohorna - Řepík, Hanzl, Kubalík