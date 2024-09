Slováci v príprave NHL nebodovali, Slafkovský sa pobil

Šiesti slovenskí hokejisti sa predstavili v noci na nedeľu v prípravných zápasoch v zámorskej NHL. Samuel Honzek z Calgary Flames, Martin Chromiak z Los Angelses, Pavol Regenda z Anaheimu, Juraj Slafkovský z Montrealu, Oliver Okuliar z Floridy a Dalibor Dvorský zo St. Louis však nebodovali.





Slafkovský bol jediný slovenský zástupca v drese Canadiens pri prehre 1:2 s Torontom. Odohral 20 minút a 6 sekúnd, v polovici zápasu však inkasoval päťminútový trest za bitku. Dostal sa do konfliktu s obrancom Marshallom Rifaiom, pri bitke mu spôsobil tržnú ranu nad okom. Duel pre zranenie nedohrali Patrik Laine a David Reinbacher. Laineho zasiahol do kolena v prvej tretine útočník Cedric Pare.Honzek po prvýkrát v príprave nebodoval, jeho Calgary zdolalo Vancouver 4:2. Slovenský útočník odohral 16 minút a 20 sekúnd, jeho spoluhráč Martin Pospíšil do zápasu nezasiahol.Po prvý raz sa v príprave objavil útočník Chromiak, jeho tím LA Kings zdolal Anaheim 3:2. V drese Ducks nastúpil Regenda vo štvrtom útoku.Útočník Floridy Okuliar sa tentoraz tešil z výhry svojho tímu 5:4 po predĺžení nad Carolinou. V zápase odohral 11 minút a 44 sekúnd, mal jednu strelu.Dvorský nastúpil v prvej formácii s Brandonom Saadom a Jakeom Neighboursom na krídlach. Pri víťazstve 3:2 po predĺžení nad Chicagom odohral 18 minút a 41 sekúnd.Tampa Bay prehrala v Nashville 0:6, v jej zostave chýbal obranca Erik Černák.

výsledky:



Florida - Carolina 5:4 pp,

Los Angeles - Anaheim 3:2,

Philadelphia - Boston 3:2 pp,

Columbus - Buffalo 6:3,

Montreal - Toronto 1:2,

St. Louis - Chicago 3:2 pp,

Nashville - Tampa Bay 6:0,

Edmonton - Seattle 5:4,

Calgary - Vancouver 4:2