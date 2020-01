Slováci v tom majú jasno, Chorvátsko bude mať nového prezidenta!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.1.2020 (Webnoviny.sk) - Nedeľa 5. január je dňom, kedy sa v Chorvátsku uskutoční 2. kolo prezidentských volieb. O hlasy voličov sa uchádzajú súčasná prezidentka Kolinda Grabar-Kitarovičová a bývalý premiér Zoran Milanovič. Bude mať Chorvátsko nového prezidenta? Na tejto pre Chorvátov výnimočnej udalosti môžete dokonca zarobiť a to s podaným tiketom v Niké! Miernym favoritom je Milanovič. V prvom kole nazbieral o takmer 50-tisíc hlasov viac ako súčasná prezidentka. Bodoval najmä vo veľkých mestách, keď uspel tak v Záhrebe, ako aj Splite či Rijeke. Na druhej strane Grabar-Kitarovičová bola v podobnej situácie aj pred štyrmi rokmi. V prvom kole s vtedajším protikandidátom Ivom Josipovičom prehrala o takmer 30-tisíc hlasov, aby ho v druhom kole s takmer totožným rozdielom zdolala. Tesné výsledky sa dajú očakávať aj tentokrát.Podarí sa Kolinde Grabar-Kitarovičovej zopakovať triumf spred piatich rokov, alebo na prezidentský trón vystúpi Milanovič. Bookmakeri, ale aj tipéri v tom majú jasno. Očakávajú úspech Milanoviča. A čo vy? Napríklad, tip na to, že uspeje súčasná prezidentka, by vám pri vklade 50 eur priniesol pri kurze 2,35 viac než dvojnásobok.Inzercia