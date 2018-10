Slováci v zahraničí volajú po zástupcovi v parlamente

Na ilustračnej snímke rokovacie plénum parlamentu SR. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. októbra (TASR) – Slováci žijúci v zahraničí volajú po svojom zástupcovi v Národnej rade SR. O tom, že je na túto tému potrebné začať dialóg, sa zhodli účastníci Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, ktorá sa v piatok a sobotu (26.-27.10.) konala v Bratislave.Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) by mal na základe žiadosti z konferencie vypracovať komparatívnu analýzu toho, ako to vyzerá v iných krajinách. Podľa Vladimíra Skalského, predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí, sú krajania presvedčení o opodstatnenosti svojho zástupcu v parlamente.upozornil Skalský.Delegáti konferencie takisto apelovali aj na zvýšenie komfortu volieb zo zahraničia.spresnil Skalský. V tejto súvislosti poukázal na to, že v predchádzajúcich parlamentných voľbách volilo zo zahraničia poštou asi 20.000 Slovákov, podľa odhadov združenia ich ďalších 30.000 pricestovalo a volilo na Slovensku.Medzi závermi a odporúčaniami, ktoré prijali na konferencii, patria rovnako návrhy opatrení v oblasti kultúry, školstva i financií. Krajania napríklad navrhujú, aby sa na jar 2019 uskutočnilo prvé stretnutie komisie ÚSŽZ pre kultúru a vypracoval sa návrh stratégie pre túto oblasť. V oblasti podpory krajanských médií navrhujú tiež vytvoriť poradný orgán – komisiu ÚSŽZ pre médiá.V oblasti školstva odporúčajú Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zvýšiť počet vyslaných učiteľov na slovenské národnostné školy, žiadajú tiež hľadanie riešenia pre dlhodobé a pravidelné dodávanie učebníc na slovenské národnostné školy a vzdelávacie centrá v zahraničí.doplnil Skalský.