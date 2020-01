Slováci v zahraničí využili aj aplikáciu Srdcom Doma, aby si zaistili žiadosti o možnosť voľby poštou

Desaťtisíce žiadostí

Najviac boli aktívni ľudia do 34 rokov

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako 37-tísíc Slovákov zo zahraničia požiadalo o možnosť voľby v najbližších parlamentných voľbách cez aplikáciu Voľby.SrdcomDoma.sk. Agentúru SITA o tom informoval Samuel Zubo, predseda občianskeho združenia, ktoré aplikáciu zastrešuje. Parlamentné voľby na Slovensku budú 29. februára tohto roka. O dôveru občanov sa v nich bude uchádzať 25 politických strán a hnutí.„K 9. januáru bolo prostredníctvom aplikácie Volby.SrdcomDoma.sk vytvorených 37 249 žiadostí o voľbu zo zahraničia. Z toho bolo 32 948 žiadostí vytvorených voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a 4 301 žiadostí prišlo od ľudí bez trvalého pobytu na našom území,“ uviedlo združenie.Najviac žiadostí zo zahraničia eviduje organizácia z Českej republiky (19,57 percenta), nasleduje Veľká Británia (10,76 percenta) a Nemecko (5,34 percenta). Na štvrtom mieste je Rakúsko (3,75 percenta) a prvú päticu krajín uzatvára Švajčiarsko (3,29 percenta).Cez stránku požiadalo o voľbu viac žien (54 percent) ako mužov (46 percent). Najväčšia návštevnosť stránky pochádza zo sociálnych sietí (56 percent), priamym zadaním do internetového vyhľadávača využilo stránku 28 percent používateľov.O možnosť takejto voľby najviac žiadajú ľudia v produktívnom veku od 25 do 34 rokov. Ďalších 27 percent tvorili užívatelia vo veku 35 až 44 rokov.Volič si cez stránku iniciatívy vytvorí žiadosť a odošle ju na email, ktorý aplikácia stanoví v závislosti od miesta jeho trvalého pobytu. Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov.Občan SR môže voliť mimo územia rodnej krajiny prostredníctvom pošty, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov alebo, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.