Slováci veria, že im Nemci pomôžu, Ramsay si duel nepozrie

Na archívnej snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay. Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič

Košice 19. mája (TASR) -znelo od slovenských hokejistov pred nedeľňajším duelom Nemecka s USA. Stretnutie A-skupiny MS v Košiciach môže definitívne rozhodnúť o tom, či sa zverenci trénera Craiga Ramsayho prebojujú do štvrťfinále domácich majstrovstiev sveta. Väčšina hráčov sa chystala duel sledovať, či už priamo z tribúny alebo v televízii, samotný kouč však nie:Slováci potrebovali na postup, aby Američania vo svojich zostávajúcich dvoch dueloch s Nemeckom a v zámorskom derby s Kanadou nezískali viac než jeden bod. V takom prípade a za predpokladu, že Ramsayho zverenci budú vo svojom poslednom zápase s Dánskom bodovať naplno, by mali s USA rovnaký počet 12 bodov, no lepší vzájomný zápas a išli by do štvrťfinále.vyhlásil útočník Adam Liška.Aj Michal Krištof dúfal, že Nemci pomôžu Slovákom:Kým hráči sa chystali dôležitý súboj sledovať, tréner Ramsay sa rozhodol ináč: