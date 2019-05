Slováci vezú z Rigy víťazstvo a 2 body

Na archívnej snímke zľava slovenskí volejbaloví reprezentanti Peter Ondrovič, a Marcel Lux. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zlatá EL, A-skupina, 2. kolo



Riga



Lotyšsko - Slovensko 2:3 (-21, 27, 24, -16, -17)



148 minút, rozhodovali: Boris (Tal.) a Kurtiss (Lot.), 500 divákov.



Lotyšsko: Abolinš 16, Švans 6, Petrovs 1, Ozolinš 22, Adamovičs 9, Platačs 16, libero Ivanovs (Pekmanš 4, Jansons 1, Vanags 1, Cielavš 1, Šiminanskis 1, Blumbergs 2)



Slovensko: Ondrovič 12, Zaťko 2, Pavelka 1, Kyjanica 15, Gavenda 20, Kriško 15, libero Kubš (J. Kováč 1, F. Palgut 0, Lux 12, Firkaľ 0, Lamanec 2, Jendrejčák 0)

Ďalší program Slovákov:



sobota 1. júna: Slovensko - Turecko (Nitra, 19.00)



sobota 8. júna: Turecko - Slovensko (Malatya, 13.00)



streda 12. júna: Slovensko - Lotyšsko (Humenné, 16.00)



sobota 15. júna: Slovensko - Belgicko (Poprad, 18.00)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Riga 26. mája (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti vo svojom druhom vystúpení v tohtoročnej Zlatej európskej lige zaknihovali prvé víťazstvo. V stredajšom súboji v Rige sa tešili z výhry nad domácim výberom Lotyšska po päťsetovej bitke 3:2, keď v tajbrejku uspeli 19:17.Zverenci Andreja Kravárika už v nedeľu v 1. kole A-skupiny v Bruseli prehrali s Belgickom až po tajbrejku 2:3. Najbližšie sa stretnú s Tureckom v sobotu 1. júna v Nitre.Na začiatku mali mierne navrch domáci volejbalisti, ktorí si udržiavali tesný náskok a viedli 11:8. Slováci potom pri podaní Kyjanicu otočili na 13:12, keď sa dvomi blokmi za sebou prezentoval Ondrovič. Po kvalitnej obrane a tvrdom útoku Gavendu vyhrávali slovenskí volejbalisti prvýkrát o dva body - 16:14. Slováci prebrali opraty duelu do rúk a Gavenda zvýšil už na 21:17. V koncovke znížili Lotyši z 19:23 na 21:23, ale to bolo z ich strany všetko. Prvý set ukončil krásnym blokom Ondrovič a Slováci ho vyhrali 25:21. V úvode druhého dejstva vyhrávali Slováci 5:3, keď dal eso Gavenda a v útoku sa presadil kapitán Kriško. Lotyši vďaka dobrému servisu potom vyrovnali na 11:11 a neskôr dokonca viedli 16:13 po dlhej výmene a útoku Abolinša. Slováci esom Ondroviča znížili na 15:18 a potom Kyjanica upravil na 18:20. V závere Slováci pri výbornom servise Ondroviča odvrátili dva setbaly domácich a vyrovnali na 24:24. V dramatickej koncovke napokon uspeli domáci Lotyši a druhý set vyhrali 29:27.V treťom dejstve sa hral na začiatku vyrovnaný volejbal a družstvá zbierali bod po bode. Až po útoku Gavendu vyhrávali Slováci o dva body - 11:9. Lotyši potom otočili na 14:13 a pred koncovkou viedli 19:17. Zverenci Andreja Kravárika po dvoch esách Luxa otočili na 20:19, ale ďalšie tri body získali domáci a vyhrávali 22:20. Dráma vrcholila, Slováci potom zvládli dlhú výmenu a vyrovnali na 23:23. Aj túto koncovku však zvládli lepšie Lotyši, set vyhrali 26:24 a dostali sa do vedenia 2:1. Do štvrtého setu vstúpili Slováci raketovo a viedli 4:0. Po Kriškovom bloku a aute domácich bolo 8:3 pre Slovensko. Hostia mali v tejto fáze navrch a Kriško tvrdým útokom zo zadnej zóny zvýšil na 13:6. Slováci ťahali dlhú bodovú šnúru a vypracovali si veľký náskok 17:6. Ten si bez problémov udržali až do konca, set vyhrali 25:16 a o víťazovi musel rozhodnúť tajbrejk. V tajbrejku sa ako prví dostali do menšieho trháku Slováci - Gavenda sa presadil proti trojbloku a hostia viedli 7:5. Potom sa presadil Kyjanica a upravil na 9:5. Lotyši však potom sériou troch bodov vyrovnali z 9:12 na 12:12. V dramatickej koncovke nevyužili Slováci dva mečbaly, potom dva domáce odvrátili a napokon triumfovali 19:17, keď dva body za sebou získali pri servise Kyjanicu.