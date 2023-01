Slováci vidia najväčšie pozitíva vo vstupe do EÚ a NATO, za tolerantných sa v prieskume označovali najmä voliči Smeru a kotlebovcov

Porážka mečiarizmu aj zlato z MS v hokeji

Víťazstvo Smeru či OĽaNO

Existencia samostatného Slovenska

Slováci sú hrdí na svoju národnosť

Slováci ako tolerantný národ





Prieskum bol realizovaný od 18. do 22. novembra 2022 na reprezentatívnej vzorke 1 027 respondentov starších ako 18 rokov. Realizovaný bol online formou.



NMS Market Research je česká výskumná agentúra. Venuje sa výskumu trhu, ale aj politickým a spoločenským témam. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Agentúra je tiež členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.





23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Najpozitívnejší vplyv na rozvoj samostatného Slovenska mali podľa Slovákov vstup do Európskej únie (EÚ) Severoatlantickej aliancie (NATO), ako aj prijatie eura. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research venovanému 30. výročiu vzniku samostatného Slovenska.Na otázku, ktoré z uvedených udalostí mali najviac pozitívny vplyv na vývoj samostatného Slovenska odpovedalorespondentov, že to bol vstup SR do EÚ a NATO v roku 2004. Rovnaké percento respondentov za takúto udalosť označilo prijatie spoločnej európskej meny v roku 2009.Na treťom mieste sa umiestnil vstup do schengenského priestoru v roku 2007, najpozitívnejší vplyv na vývoj samostatného Slovenska mal podľa štvrtiny opýtaných.označilo za najväčšie pozitívum porážku mečiarizmu vo voľbách v roku 1998, ďalšíchvýhru zlatej medaily na Majstrovstvách sveta v hokeji v roku 2003.Rovnakoúčastníkov prieskumu označilo za takúto udalosť zvolenie Zuzany Čaputovej ako prvej ženy na post prezidentky SR v roku 2019.Ďalšíchrespondentov si myslí, že najviac pozitívny vplyv na vývoj Slovenska mala ekonomická transformácia zo socialistickej na trhovú ekonomiku.opýtaných za takúto udalosť považuje volebné víťazstvo strany Smer-SD v roku 2012 a zostavenie jednofarebnej vlády,zas takto zmýšľajú o volebnom víťazstve hnutia OĽaNO a zostavení stredopravej vlády. Vznik vlády Vladimíra Mečiara v roku 1994 mal najpriaznivejší vplyv na vývoj Slovenska podľaopýtaných.Existenciu samostatného Slovenska od roku 1993 by za úspešný príbeh označilo celkovo 45 účastníkov prieskumu. S výrokom rozhodne súhlasilo 10 percent z nich, 35 percent skôr súhlasilo. S týmto výrokom rozhodne nesúhlasilo 15 percent respondentov a 29 percent skôr nesúhlasilo.Najvýraznejšie rozdiely v postoji respondentov sa ukazovali v závislosti od stupňa vzdelania. Existenciu samostatnej SR hodnotili častejšie ako úspešnú ľudia s vyšším vzdelaním.Hrdosť na to, že sú Slovákom či Slovenkou vyjadrilo 76 percent opýtaných, pričom 42 percent z nich rozhodne súhlasilo s tým, že sú hrdí na to, že sú Slovákom alebo Slovenskou. S daným výrokom rozhodne nesúhlasilo 5 percent opýtaných. Častejšie vyjadrovali hrdosť starší ľudia.Respondenti odpovedali aj na to, do akej miery súhlasia s výrokom, že Slovensko je ich domov a nikdy by sa odtiaľ neodsťahovali. Rozhodne s ním súhlasilo 34 percent opýtaných, rovnaké percento skôr súhlasilo. Rozhodný nesúhlas vyjadrilo 7 percent účastníkov prieskumu a 17 percent skôr nesúhlasilo.Prieskum sa dotkol i otázok o spoločnosti a živote na Slovensku. Celkovo 94 percent respondentov sa považuje za tolerantného človeka, pričom 47 percent s výrokom rozhodne súhlasí, a ďalších 47 percent skôr súhlasí. S výrokom, že Slováci sú tolerantný národ rozhodne súhlasilo 16 percent respondentov a 40 percent skôr súhlasilo. S výrokom rozhodne nesúhlasilo 10 percent opýtaných.„Najväčší rozpor vo vnímanej miere tolerancie je medzi mladšími a staršími Slovákmi. Mladší si častejšie myslia, že Slováci nie sú tolerantný národ. Rozdiely sme namerali aj medzi voličmi rôznych strán. Slovákov ako tolerantný národ vnímajú častejšie voliči strán Smer-SD, Kotlebovci - ĽSNS a strany Vlasť. Na opačnom póle sa ocitli voliči Progresívneho Slovenska, ktorí častejšie vnímajú Slovákov ako netolerantných,“ dodala k výsledkom Denisa Lakatošová z agentúry NMS.